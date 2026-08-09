Luka Svetina,novinar, predsednik ZNP: »V ZNP smo si zastavili izziv: med svoje člane pritegniti več mladih in jim približati naše delo«

Piše: Petra Janša

Luka Svetina, eden prepoznavnejših obrazov slovenske televizije, je junija prevzel vodenje Združenja novinarjev in publicistov (ZNP). V pogovoru za Demokracijo je spregovoril o razlogih za ta korak, izzivih v novinarstvu, medijskem monopolu in svojem pogledu na poklic.

DEMOKRACIJA: Gospod Svetina, junija ste bili izvoljeni za novega predsednika Združenja novinarjev in publicistov (ZNP). Kaj vas je vodilo k prevzemu te funkcije in kakšne so vaše prednostne naloge?

Luka Svetina: Pravzaprav me je ob izteku drugega mandata poklical prejšnji predsednik združenja, dr. Matevž Tomšič, mi povedal, da ne bo več kandidiral, da so veliko razmišljali o tem, da je nastopil čas, da se vodstvo ZNP pomladi in da v meni vidi primernega kandidata, ki bi lahko nadaljeval njegovo delo. Skratka, da imam njegovo podporo. Ker je tudi pri drugih članih odbora prevladalo podobno mnenje, sem izziv rade volje sprejel, saj verjamem, da lahko funkcijo dobro opravljam. Dnevno sem vpet v informativni program in redno spremljam najpomembnejše družbeno-politične teme, prebiram medijske zapise in komentarje ter imam v grobem v glavi neko oceno o tem, v kakšnem stanju se danes nahaja slovensko novinarstvo. Poznam njegove največje izzive in grožnje, ki žal pogosto izvirajo iz novinarstva samega oziroma delavcev v tem poklicu, ki svojega dela ne razumejo kot poslanstvo, ampak kot politični aktivizem. Opažam, da se mladi redkeje odločajo za ta poklic. Razlogov, zakaj ni več tako privlačen kot nekoč, je poleg zgoraj omenjenih mnogo – od spreminjanja same medijske krajine do načina, na katerega danes mladi sprejemajo in obdelujejo informacije –, predvsem pa ta poklic nima več tolikšnega zaupanja kot nekoč. V ZNP smo si zastavili izziv: med svoje člane pritegniti več mladih, jim približati naše delo ter jim odgovoriti na vprašanje, zakaj je biti del stanovske organizacije v luči izpolnjevanja svojega poslanstva (in zaščite le-tega) pomembno.

Celoten intervju si lahko preberete v novi številki Demokracije!

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