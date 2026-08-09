Aljuš Pertinač: Predsednici republike ne verjamem na besedo

Aljuš Pertinač, komentator:

“Jaz na žalost predsednici republike ne verjamem na besedo. Moramo vedeti, da je kot predsednica Rdečega križa, daleč največje humanitarne organizacije v Sloveniji, kar je samo po sebi ne samo častna, ampak zelo odgovorna funkcija, zato zahtevala neko denarno izplačilo, ki si ga je potem izplačevala tako, da je preko svoje odvetniške pisarne neke fiktivne račune izdajala Rdečemu križu. To dosti pove, za kakšno vrsto osebe gre. Tudi njen soprog dobiva več nadomestil, kar dosti pove, kako ta zakonski par vidi javna sredstva.”

Vir: Nova24tv.si