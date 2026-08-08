Ob svetovnem dnevu mačk v ospredju njihova dobra oskrba

Piše: STA

Danes zaznamujemo svetovni dan mačk, ki v ospredje postavlja dobro oskrbo teh kosmatih štirinožcev. V Sloveniji je veliko prostoživečih mačk, ki niso veterinarsko urejene. Tudi ozaveščenost ljudi o pomenu sterilizacij in kastracij mačk je glede na število zavrženih mladičev nizka, je za STA povedala vodja Zavetišča Ljubljana Olja Ivanović.

V ljubljanskem zavetišču si vsako leto prizadevajo urediti čim več kolonij prostoživečih mačk, ki jih prijavijo občani, a število veterinarsko neurejenih mačk ostaja veliko. “Glede na stanje zavrženih mačjih mladičev, ki jih vsako leto sprejmemo v zavetišče, lahko zagotovo trdimo, da se ljudje še vedno ne zavedajo pomena sterilizacij in kastracij,” je povedala Ivanović.

Kolonije prostoživečih mačk so sicer manjše kot v preteklih letih. Ob tem obstajajo tudi izjeme, kjer na eni lokaciji še vedno živi več kot 10 veterinarsko neurejenih mačk.

Zavetišče Ljubljana posameznikom, ki opazijo nelastniške mačke na določeni lokaciji, svetuje, naj najprej preverijo, če imajo te mačke hranitelja in na čigavem ozemlju se nahajajo. Kot je dejala Ivanović, se naj najditelji s temi podatki potem obrnejo na zavetišče, ki po dogovoru s hraniteljem poskrbi za odlov. Pri tem je tudi pomembno, da ima zavetišče za odlov dovoljenje lastnika ozemlja, na katerem bivajo mačke.

DZ je sicer lani sprejel novelo zakona o zaščiti živali, ki med drugim določa, da morajo biti vse lastniške mačke označene in registrirane. Lastniki mačk imajo tako v prehodnem obdobju do konca leta čas poskrbeti, da bodo označene vse njihove mačke, ne glede na starost.

V ljubljanskem zavetišču ukrep pozdravljajo, saj oznaka živali z mikročipom pripomore k temu, da lahko izgubljeno mačko čim prej vrnejo lastniku. Poleg tega lastniki tako tudi uradno prevzamejo odgovornost za svojo žival. Zato v zavetišču upajo, da se bo vse več odgovornih lastnikov odločilo za mikročipiranje svojih mačk, kot tudi za sterilizacijo in kastracijo, s čimer bi pripomogli k manjšemu številu zapuščenih mačk.

Ob svetovnem dnevu mačk v Zavetišču Ljubljana sicer prirejajo tudi dan odprtih vrat, ki je namenjen vsem latnikom mačk, tistim, ki razmišljajo o posvojitvi, in vsem, ki bi se radi spoznali z vsakdanom zavetišča ali se naučili kaj več o teh kosmatih štirinožcih. Obiskovalci bodo lahko spoznali strokovnjakinjo za vedenje mačk Pšeno Kovačič, ki bo delila svoje znanje o dobroti mačk in odgovarjala na vprašanja. Dan bodo pospremile tudi delavnice za otroke, ki bodo lahko reševali mačji kviz, ves čas pa bo na stojnici možen ogled več pripomočkov za odlov divjih mačk.

Svetovni dan mačk zaznamujemo vsako leto 8. avgusta. Z namenom ozaveščanja javnosti o zaščiti in dobrobiti mačk ga je leta 2002 uvedel Mednarodni sklad za dobrobit živali (International Fund for Animal Welfare).