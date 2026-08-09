Vlada naj razsuje skorumpirano gnezdo v Mladiki

Piše: Bogdan Sajovic

Slovenski boljševiki težko prenašajo izgubo vlade, zato smo priča nenehnim dramam. Ena bolj odmevnih so grenke solze nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon, ki se ji je izmaknil visok položaj v Bruslju.

Spomnimo, Fajonova je večino svoje kariere preživela v središču EU, deloma kot dopisnica, deloma kot evroposlanka. Ob nastopu ministrovanja se je hvalisala, kako bo Slovenijo povezala z jedrno Evropo, kjer menda pozna vse in vsakogar. No, iz tega ni bilo nič, se je pa Fajonova posvečala diplomaciji v osrednji Aziji in Afriki – tudi v afriški regiji Sahel, ki nima nobenega pomena za Slovenijo, saj gre za enega najbolj zaostalih predelov sveta, kjer ima prebivalstvo povprečni IQ okoli sedemdeset.

A Fajonova se je očitno tam precej dobro počutila – v deželi slepcev je enooki kralj in te zadeve. Tako dobro, da si je omislila položaj posebne predstavnice EU za Sahel, položaj, ki se ga, mimogrede, drži tristo tisočakov letno plus razne bonitete. Fajonova je imenovanje že vnaprej slavila in ustrežljivi levičarski mediji so ji peli slavospeve, potem pa je sledila drama.

Izkazalo se je, da nihče v Sloveniji ni vedel, da se je sploh nominirala. Izkazalo se je, da je pod njenim ministrovanjem Slovenija kar za šestkrat povečala letno pomoč omenjeni regiji, in končno, da jo je nominirala kar njena pomočnica na zunanjem ministrstvu – brez pooblastil in mimo vseh uradnih procedur. Za nagrado pa je Fajonova nekdanji podrejeni uredila mesto veleposlanice. Škandal je bil tako velik, da je Bruselj umaknil kandidaturo Fajonove.

Sledila je drama in med užaljenim cepetanjem je Fajonova izjavila, da ni bilo nič narobe, češ da je takšen način običajen. Kako, prosim? Bivša zunanja ministrica izjavlja, da je običajna praksa, da se na visoke diplomatske in mednarodne položaje predlaga izbrance mimo vseh procedur, brez vseh pooblastil, po možnosti v sistemu vezane trgovine uslug – jaz tebi, ti meni? Janševa vlada ima po tem priznanju vsekakor odprte roke, da pregleda vsa imenovanja zadnjih let, jih prekliče in razsuje skorumpirano ter nepotistično gnezdo v Mladiki …