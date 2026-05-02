(MISEL ZA 5. VELIKONOČNO NEDELJO) Pot, resnica in življenje

Piše: G. B.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,1-12)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In pot, kamor grem, poznate.« Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?«

Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«

Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki je v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.«

Zakorakali smo v drugo polovico velikonočnega časa. Prejšnjo nedeljo smo prisluhnili Jezusovim besedam o dobrem pastirju, sedaj pa je naša pozornost že usmerjena k binkoštim. Zato v evangelijih teh zadnjih nedelj pred binkoštmi poslušamo odlomke iz Jezusovega poslovilnega govora na veliki četrtek. Gre za eno najpomembnejših zapuščin poleg t. i. govora na gori. Jezus spregovori učencem, obenem pa se na Očeta obrača z velikoduhovniško molitvijo.

