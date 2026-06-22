Kralj Matjaž je navdušil obiskovalce 44. Festivala idrijske čipke

V Idriji so v nedeljo razglasili najboljše na državnem tekmovanju v klekljanju, s čimer se je sklenil letošnji Festival idrijske čipke, ki je potekal pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc Musar in je bil posvečen 150-letnici čipkarske šole v Idriji. V treh dneh je festival obiskovalcem ponudil več kot 40 raznovrstnih dogodkov.

Osrednji strokovni dogodek festivala je bilo tekmovanje otrok in odraslih v klekljanju, ki se ga je letos udeležilo rekordnih 210 otrok, med njimi tudi 20 fantov, ter 49 odraslih tekmovalk. Med otroki, ki se klekljanja učijo v čipkarskih šolah, so v posameznih starostnih kategorijah zmagale: Lea Vidmar iz Vipave, Idrijčanka Leja Karlin, Ajda Tratnik s Cola in Eva Zajc iz Črnega Vrha. V kategoriji tekmovalcev, ki se po Sloveniji klekljanja učijo v okviru izbirnega predmeta ali krožka na šoli, je zmago priklekljala Manca Tonin iz OŠ Marije Vere Kamnik. Med odraslimi pa je bila zmagovalka tekmovanja Špela Jamšek iz Ormoža, po rodu iz Črnega Vrha.

“Zelo sem vesela zmage. Po 12 letih priti nazaj na tekmovanje v Idrijo je bilo kar izziv, potrebovala sem kar malo spodbude mojih učenk, da sem se odločila za to in smo prišle letos v večjem številu, da se preizkusimo. Očitno je še nekaj ostalo v prstih. V Prlekiji živim že 17 let. Še klekljamo tudi na drugem koncu Slovenije,” je povedala po razglasitvi rezultatov.

Na zaključnem dogodku festivala so razglasili tudi najlepšo čipko razstave Skupaj zmoremo in znamo, na kateri so razstavljene čipke, ki so jih učenke in učenci čipkarske šole izdelali v letošnjem šolskem letu.

Največ glasov so obiskovalci te razstave namenili veliki in zelo zahtevni čipki, poimenovani Kralj Matjaž, ki jo je sklekljala Manja Kolenc iz Idrije. Zaradi izjemne zahtevnosti je Manja nagrajeno čipko klekljala devet let, medtem maturirala, diplomirala in magistrirala ter se zaposlila. Izredno sem vesela, da mi je uspelo čipko končati ravno za 150-letnico čipkarske šole, ker je to poseben mejnik in si je razstavo in mojo čipko lahko ogledalo res veliko ljudi. V procesu nastajanja so jo videli le moje učiteljica, domači in prijatelji, sedaj po devetih letih je končana in razstavljena v oceno obiskovalcev razstave,” je povedala po razglasitvi.

44. Festival idrijske čipke se je na Mestnem trgu začel s petkovo večerno otvoritveno slovesnostjo z naslovom Dotik, ki je z glasbo Marko Hatlak banda, plesom Jelene Radojčič s soplesalkama in video podobami skupine Karlo Kirri povezala vse razsežnosti idrijske čipke, od čisto osebne, intimne, do tiste, razprte v svet. Odstrla je večplastnost poslanstva, ki ga tudi po 150 letih opravlja Čipkarska šola Idrija.

Ob zvokih festivalske koračnice so iz poslopja čipkarske šole festivalsko zastavo ponesle članice Društva klekljaric idrijske čipke ter predstavniki Centra za upravljanje z dediščino živega srebra v rudarskih uniformah. Čast dviga zastave je letos pripadla najstarejši še živeči upokojeni učiteljici klekljanja na idrijski čipkarski šoli, 83-letni Katarini Poljanec.

“Ob upokojitvi so me na čipkarski šoli povabili, da bi takrat dvignila zastavo. Pa tedaj nisem bila zato. Sem rekla, veste kaj, ob 150-letnici jo pa bom. In tako se je zgodilo letos,” je ob tej priložnosti povedala Poljanec.

Že v petek je na različnih lokacijah po mestu vrata odprlo kar 13 festivalskih razstav, povezanih z idrijsko čipko, na katerih so na ogled izdelki iz tradicionalne ali inovativne sodobne idrijske čipke, idrijska čipka, upodobljena v likovnih delih, na znamkah, ali v obliki klekljane forme, umeščene v nekdanje rudniške objekte. Osrednja med njim z naslovom Prekrižam, posukam, prekrižam – 150 let čipkarske šole v Idriji je na ogled na idrijskem gradu.

Tridnevno festivalsko dogajanje v Idriji je obiskovalcem ponudilo delavnice klekljanja, sejem domače in umetnostne obrti, prikaze klekljanja otrok in odraslih na ulicah mesta, kulinariko, otroški program, plesne nastope, vodene oglede mesta in večerna druženja ob nastopih glasbenih skupin.