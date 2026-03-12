Ko se prižgejo luči v ulici: Gregor Ravnik razkriva najlepše spomine iz otroštva

Piše: Slošolar

Nova skladba V naši ulici, ki jo kot prvo letošnjo predstavlja pevec Gregor Ravnik, nas z ekskluzivnimi posnetki popelje v brezskrbne, skoraj filmske trenutke otroštva. Gre za eno najbolj srčnih skladb z Ravnikovega drugega albuma Verjamem, ki je izšel lani jeseni.

Besedilo skladbe V naši ulici je Gregor tudi tokrat zaupal mojstru besede Dragu Misleju – Mefu, pod glasbo pa se podpisujeta Marko Hrvatin in Mitja Bobič, ki sta poleg Anžeta Langusa Petrovića – Dagija in Mira Buljana sodelovala tudi pri aranžmaju.

