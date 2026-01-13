Dunaj razsvetljuje pametneje: 75-odstotno zmanjšanje svetlobnega onesnaženja

Piše: I. S.

Mesto Dunaj je v zadnjem desetletju z obsežno in sistematično prenovo ulične razsvetljave doseglo izjemno zmanjšanje svetlobnega onesnaženja. Z razvojem posebnih standardnih LED-svetilk so svetlobno onesnaženost, ki jo povzroča javna razsvetljava, zmanjšali za kar 75 odstotkov.

Na Dunaju so z namenom, da bi preverili dejanski vpliv prenove javne razsvetljave na nočno okolje, zasnovali dolgoročen raziskovalni pristop. Meritve so neprekinjeno potekale deset let in so jih izvajali na več lokacijah v mestnem središču, na obrobju mesta in na okoliškem podeželju. Uporabili so občutljive senzorje, ki so jih namestili na strehe stavb, in tako dobili natančen vpogled v dejanski vpliv mestne razsvetljave na nočno nebo. Ugotovili so, da se je svetlobno onesnaženje po prehodu na sodobno LED-razsvetljavo zmanjšalo za 75 odstotkov, saj nove svetilke svetlobo usmerjajo izključno na ceste, pločnike in poti, ne pa v nebo ali okolico. Do danes so na Dunaju zamenjali že 80 odstotkov od skupno 133.000 uličnih svetilk, do leta 2028 pa bodo zamenjali še preostale. V dunajskem oddelku za javno razsvetljavo so posebne standardne LED-svetilke izdelali sami. Svetilka ima modularno zasnovo: ohišje služi zgolj mehanski zaščiti, svetlobni vložek z vsemi električnimi in optičnimi elementi pa je mogoče zamenjati, neodvisno od proizvajalca ali tehnologije. Svetilke lahko vzdržujejo brez orodja, kar bistveno zmanjša stroške in čas popravil.

Poleg okoljskih koristi projekt prinaša tudi pozitivne energetske in podnebne učinke. Z novo javno razsvetljavo na Dunaju prihranijo približno 60 odstotkov energije in letno zmanjšajo izpuste za okoli 1.000 ton ogljikovega dioksida. Letni prihranek energije je primerljiv z energetsko porabo približno 2.500 gospodinjstev. LED-svetilke imajo tudi bistveno daljšo življenjsko dobo, ki je kar 50-krat daljša od življenjske dobe starih svetilk. Pri vsakodnevni uporabi naj bi svetile približno 17 let.

Nova javna razsvetljava je prijetnejša tudi za ljudi in živali. Svetlobna jakost ni dovolj visoka, da bi vplivala na človeški biološki ritem, privablja pa tudi manj nočnih žuželk. Na pločnikih, kolesarskih poteh in na naravnih območjih je svetloba toplejša, na cestah pa nevtralnejša, podobna barvi mesečine. S prenovo so izboljšali tudi prometno varnost: osvetlitev je bolj enakomerna, vsa svetila v posamezni ulici imajo enako barvo svetlobe, križišča in prehodi za pešce pa so bolje osvetljeni. Razsvetljava je energetsko optimizirana z zatemnjevanjem, razen na pločnikih in kolesarskih poteh.