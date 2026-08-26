Tudi to se dogaja v nogometu: poglejte, kakšna smola se je zgodila ljubljanski Olimpiji

Piše: STA, C. R.

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je doživel hladen tuš. V 1. krogu pokala Pivovarne Union, ki še poteka v okviru medobčinskih nogometnih zvez, so Ljubljančani izgubili v Trbovljah z 0:1 proti domačemu Rudarju, sicer tretjeligašu.

Edini gol na tekmi je v 11. minuti dosegel Maj Sajovic, Ljubljančane pa je v obup spravljal tudi domači vratar Jasim Mujkanović. Olimpija je v prejšnji sezoni v pokalnem tekmovanju izpadla v četrtfinalu, ko jo je ugnalo Brinje Grosuplje. Izbranci Jugoslava Trenčovskega so tudi novo sezono Prve lige Telemach začeli neprepričljivo, po šestih krogih imajo sedem točk, dosegli pa so vsega tri zadetke, najmanj v ligi.