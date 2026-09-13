Trump o menjavi Dončića: Morda najslabša v zgodovini športa

Piše: A. J. (Nova24tv)

Ameriški predsednik Donald Trump je med sredino konvencijo republikanske stranke v Dallasu komentiral tudi odmevno menjavo slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića iz Dallas Mavericks v Los Angeles Lakers. Menjavo je označil za zelo slabo in dejal, da bi lahko veljala celo za najslabšo v zgodovini športa.

“Moram vam povedati, da menjave ne razumem. Ta menjava ni bila dobra,” je Trump dejal v dvorani American Airlines Center, kjer igrajo Dallas Mavericks. Dodal je, da posel “ne bo zapisan kot največja menjava v zgodovini športa”, temveč bi lahko postal “najslabša menjava v zgodovini športa”. Ob tem je v šali namignil, da bi bilo treba posel ponoviti oziroma ga razveljaviti.

Dončić je februarja 2025 v eni najbolj presenetljivih menjav v zgodovini lige NBA iz Dallasa odšel v Los Angeles. Mavericks so poleg slovenskega zvezdnika v menjavi poslali še Maxija Kleberja in Markieffa Morrisa, v zameno pa prejeli Anthonyja Davisa, Maxa Christieja in izbor prvega kroga na naboru.

Odločitev Dallasa je že ob menjavi sprožila številne kritike, saj je bil Dončić pri 25 letih eden največjih zvezdnikov lige in osrednji igralec franšize. Tudi številni košarkarski analitiki so menili, da je Los Angeles v poslu dobil precej večjo dolgoročno vrednost.

Trump je ob tem spomnil na znamenito menjavo bejzbolskega zvezdnika Babea Rutha iz Boston Red Soxov v New York Yankees leta 1919, ki jo je označil za najslabšo športno kupčijo. Po njegovem bi se lahko Dončićeva menjava nekoč znašla v podobni kategoriji.

Dončić je medtem postal osrednji obraz Lakersov. Dallas pa je po njegovem odhodu začel novo obdobje, v katerem veliko stavi tudi na mladega zvezdnika Cooperja Flagga.