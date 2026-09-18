Vinko Vasle: “Levičarji in seveda komunisti so v zgodovini vedno živeli od laži, ustrahovanja, groženj, aktiviranja nasilnežev na ulicah”

Piše: Celjski glasnik

Ker želi desna sredina posameznikom prerezati popkovino z javnim denarjem ter njihovo netransparentno porabo, so seveda ti ljudje takoj na ulici.

Kajti miselnost teh ljudi je, da so oni edini, ki lahko razporejajo državni denar in oni tisti, ki bodo odločali koliko ga bodo imeli ljudje, vsekakor pa ni za njih pomembno kam ta denar odteka in kaj se z njim počne. Ker se zavedajo svojih praks jih je sedaj strah, da bi to nekdo preiskal.

Levičarji in seveda komunisti so v zgodovini od nekdaj živeli od laži, zastrahovanja, ustrahovanja, od aktivacije drhali na ulicah itn.

Tudi v tem primeru ni nič drugače. O zakonu o parlamentarni preiskavi niso povedali niti ene resnice in posebej se je angažiral Aurelio Juri,… — vinko vasle novinar (@vinkovasle1) September 12, 2026

In tako lahko danes premljamo te aktiviste na ulicah, ki strašijo pred preiskavami, kjer bi se lahko razkrila netransparentnost porabe javnega denarja. Ob tem, da je dejansko Tamara Vonta v preteklem mandatu brskala po “hladilnikih” političnih nasprotnikov, danes aktivisti kot je Aurelio Juri, straši, da bi politika nezakonito preiskovala državljane.

Tako denimo Aurelio Juri prihaja do spoznanja, da naj bi takšen zakon pomenil nadzorovanje in šikaniranje državljanov, a kot rečeno ga v preteklem mandatu nadzorovanje državljanov s strani Tamare Vonta ni motilo. “Levičarji in seveda komunisti so v zgodovini vedno živeli od laži, ustrahovanja, groženj, aktiviranja nasilnežev na ulicah in tako naprej. Tudi v tem primeru ni nič drugače. Niso povedali niti ene resnice o zakonu o parlamentarni preiskavi, Aurelio Juri, …” opozarja nekdanji novinar Vinko Vasle.