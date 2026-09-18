Sto dni: dialog, zagon, zaupanje

Piše: Vida Kocjan

Prvih 100 dni nove vlade je prinesel pomemben premik v odnosu do gospodarstva.

V gospodarstvu pozdravljajo ustanovitev Strateškega sveta za gospodarstvo, pripravo in sprejem Interventnega zakona za razvoj Slovenije (ki ga sicer skušajo z referendumom ustaviti vodstva rdečih sindikatov in levice), ukrepe za blažitev visokih stroškov energentov, podaljšanje sheme skrajšanega delovnega časa ter napoved hitrejših postopkov pri pridobivanju gradbenih dovoljenj.

Navajajo, da gre za konkretne korake v smeri razbremenitev podjetij in ljudi ter za odprt dialog, ki ga gospodarstvo že dolgo pogreša. To kaže, da se pomen podjetij za razvoj, kakovostna delovna mesta in vzdržnost javnih storitev končno prepoznava. Zdaj pa je ključno, da prvim spodbudnim korakom sledi sistematično izboljševanje poslovnega okolja.

Tak začetek se ujema z ugodnimi makroekonomskimi razmerami leta 2026. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj v jesenski napovedi pričakuje 3,8-odstotno gospodarsko rast, precej višjo kot lani in nad pomladanskimi ocenami, ki so predvidevale 2 odstotka. Rast je široko osnovana in temelji na konkretnih podatkih, povečanem optimizmu ter visoki zaposlenosti. Gospodarstvo kaže tudi svojo odpornost in sposobnost prilagajanja.

To potrjuje tudi bonitetna agencija Fitch Ratings, ki je ohranila oceno A+ s stabilnimi obeti in popravila napoved rasti za 2026 na 3,7 odstotka. Pri tem izpostavlja močnejšo gospodarsko rast, zniževanje javnega dolga in trdne finance. Taka ocena krepi zaupanje in potrjuje, da ima Slovenija letos (končno) trdne temelje.

Obdobje do konca leta 2026 in s tem leto kot celota tako ponuja veliko priložnost: ob močni rasti in prvih vladnih premikih lahko začnemo sistematično krepiti konkurenčnost. Z nadaljevanjem dialoga in ukrepi pa je Slovenija na poti, ko se zdajšnji zagon lahko spremeni v trajnejšo prednost za podjetja, zaposlene in državo. To pa je razlog za zmerni in utemeljen optimizem.