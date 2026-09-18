Drzna tatvina, kot je ne pomnijo!

Piše: C. R.

Kako iznajdljivi so drzni tatovi, dokazuje naslednji primer iz Bele krajine.

Včeraj popoldne so namreč na pomoč poklicali policiste, ki so obravnavali drzno tatvino. V času, ko je bila doma starejša oseba (šlo naj bi za mater oškodovanca), se je do stanovanjske hiše pripeljal neznanec z modrim vozilom temnejše polti. Ko mu je odprla, jo je začel spraševat, ali je videla dron, ki je padel nekje v bližini na tla. Seveda jo je povabil, naj gresta pogledat skupaj. Vhodnih vrat seveda ni zaklenila, je pa ogled očitno trajal kar nekaj časa – ravno toliko, da je pajdaš lahko opravil svoje in se razgledal po hiši.

Nekje ob 15h se je domov vrnil lastnik hiše in ugotovil, da mu manjka sef, v katerem je bilo okoli osem tisoč evrov gotovine. Vendar je bilo že prepozno, saj je barabinska dvojica že zdavnaj odnesla pete.