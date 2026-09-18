Zunanji minister Kajzer napovedal obisk Zelenskega in Sibihe v Sloveniji

Piše: Nova24tv.si

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in zunanji minister Andrij Sibiha bosta obiskala Slovenijo, je ob zaključku obiska v Kijevu napovedal slovenski zunanji minister Tone Kajzer. Nadaljnji korak Slovenije k pristopu h koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini je izpostavil kot enega izmed rezultatov srečanj.

Gradnjo treh zaklonišč v Harkovu Slovenija že podpira. Vključevanje v koalicijo pa bo po navedbah ministra omogočilo tesnejše usklajevanje pomoči pri zaščiti prebivalcev Ukrajine.

“Podpora Ukrajini mora imeti konkretne rezultate. Zaklonišča neposredno rešujejo življenja in povečujejo varnost ljudi, ki so vsak dan izpostavljeni napadom. Slovenija bo zato politično podporo še naprej povezovala s projekti, ki ljudem na terenu dejansko pomagajo,” je izpostavil minister Kajzer.

Kajzer se je v Ukrajini srečal s predstavniki Svetovnega programa za hrano in se pobližje seznanil s projekti, ki jih zunanje ministrstvo v Ukrajini sofinancira prek Slovenske Karitas. Pravičen in trajen mir, evropska prihodnost Ukrajine, varnost, nadaljnja slovenska pomoč ter možnosti tesnejšega sodelovanja obrambnih industrij obeh držav so bile teme, ki so se znašle v središču političnih pogovorov.

Ukrajinski predsednik Zelenski je v luči pogovorov izpostavil podporo, ki jo nudi Slovenija, in pogovore o skupnih obrambnih projektih, izpostavljajo na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Kajzer je v pogovorih z Zelenskim in ministrom Sibiho poudaril podporo naše države suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine ter prizadevanjem za pravičen in trajen mir v skladu z mednarodnim pravom. “Mir ne more pomeniti zgolj prekinitve spopadov. Biti mora pravičen in trajen ter takšen, da ne ustvarja pogojev za novo vojno. Varnost Ukrajine je neposredno povezana z varnostjo Evrope,” je navedel Kajzer.

Poleg zunanjega ministra Kajzerja se je v Ukrajini mudil tudi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Slednji je v Kijevu izročil pismo o interesu Slovenije za pridružitev pobudi Dogovor o dronih, v skladu s katero bo prišlo do povezovanja slovenskih obrambnih podjetij z ukrajinskimi. To bo po navedbah STA pripomoglo k izgradnji zmogljivosti slovenskih in ukrajinskih oboroženih sil na področju zračne obrambe in protidronskega delovanja. “Ukrajina ima danes izkušnje in znanje, ki so pomembni za varnost celotne Evrope. Naš interes je iskati področja, kjer lahko povežemo ukrajinske izkušnje, slovensko znanje in našo industrijo ter s tem krepimo varnost obeh držav,” je bil jasen Kajzer.