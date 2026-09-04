Jan Oblak najbolje plačan nogometni vratar na svetu

Piše: STA; P.J.

Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega Atletica Jan Oblak je po podatkih portala Livescore najbolje plačan vratar na svetu. Slovenec se je povzpel na vrh lestvice, potem ko je Manuel Neuer iz münchenskega Bayerna ob podaljšanju pogodbe privolil v znižanje plače.

Oblak tako kot številka 1 na svetu med vratarji zasluži približno 342.127 funtov na teden oziroma slabih 400.000 evrov (398.285 evrov). Oblak, ki je zdaj star 33 let, ima s klubom s stadiona Metropolitano sklenjeno pogodbo, ki velja še dve leti. “Le malokdo bi oporekal temu, da si Oblak v svojih najboljših letih takšen zaslužek tudi zasluži. Slovenec že več kot desetletje blesti v dresu Atletica in se bo v zgodovino zapisal kot sodobna legenda med vratarji v španski ligi,” so o škofjeloškem nogometašu zapisali pri Livescoru.

Na lestvici mu sledi nemški vratar Marc-Andre Ter Stegen, katerega skupna plača presega 270.000 funtov (314.344 evrov) na teden, vendar klub, za katerega trenutno igra – Ajax – krije le približno 10 odstotkov tega zneska. Preostanek njegove plače med posojo v Amsterdamu subvencionira njegov matični klub Barcelona. Številka 3 med zaslužkarji pri čuvajih mreže je Gianluigi Donnarumma z 265.000 funtov (308.522 evrov) tedenske plače.

Donnarumma, najbolje plačani vratar v angleški premier league, je bil za Manchester City prava okrepitev, ko so ga prejšnje poletje pripeljali iz PSG. V svoji prvi sezoni pri Cityju je zbral 43 nastopov; klub mu plačuje več, kot je pred tem zaslužil pri Milanu ali v Parizu.