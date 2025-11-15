Slovenija v Estoniji do druge zmage v kvalifikacijah za EP

Piše: C. R., STA

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v 2. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027 (skupina B) premagala Estonijo s 87:65 (33:17, 47:29, 64:45).

* Dvorana Spordihoone, gledalcev 800, sodniki: Mendoza (Španija), Haaja (Finska), Marchis (Romunija).

* Estonija: Asi 11 (4:4), Kosareva 9, Lass 9, Pokk 11, Bratka 9 (1:1), Uprus 7 (4:4), Sirgi 8 (2:2), Teder 1 (1:2).

* Slovenija: Lisec 22 (5:5), Friškovec 9 (0:1), Turnšek 13 (6:6), Jelenc 7 (2:2), Sivka 11 (4:5), Debeljak 13 (1:1), Sambolić 12 (1:2).

* Prosti meti: Estonija 12:13, Slovenija 19:22.

* Met za tri točke: Estonija 5:21 (Pokk, Uprus, Lass, Kosareva, Asi), Slovenija 8:21 (Debeljak 2, Friškovec, Turnšek, Jelenc, Sivka, Sambolić, Lisec).

* Osebne napake: Estonija 23, Slovenija 21.

* Pet osebnih: Bratka (37.).

Košarkarice Slovenije so v drugem nastopu v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027 vpisale drugo zmago. Po Latviji, ki so jo sredi tedna premagale na Kodeljevem, so bile v Tallinnu boljše od Estonije s 87:65.

Slovenija bo v novembrskem ciklu odigrala še eno tekmo, in sicer v torek na Nizozemskem, zaključek prvega dela pa jo čaka marca prihodnje leto.

Kvalifikacije se bodo nato nadaljevale novembra 2026, ko se bodo 17 najboljšim reprezentancam iz prvega dela priključile Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Turčija. Štiriindvajset ekip se bo v drugem delu udarilo za 12 prostih mest na eurobasketu, kamor so že neposredno uvrščene gostiteljice Finska, Belgija, Litva in Švedska.

Glede na to, da je Estonija na papirju najslabša ekipa v skupini B, zaseda 71. mesto na lestvici Fiba, Slovenija 23., vprašanja o zmagovalcu praktično ni bilo. Slovenke so zanesljivo prišle do zmage, v prvem polčasu so vodile že z 21 točkami prednosti, novi selektor Slovenije, Madžar David Gaspar, pa je lahko preizkusil 10 od 12 igralk.

Priložnosti nista dobili Zoja Štirn in Blaža Čeh, kapetanka Teja Oblak je v zaključku prvega polčasa dobila udarec v obraz in v nadaljevanju ni več stopila na parket, pet igralk pa je imelo dvomestno število točk.

Prva igralka tekme je bila Eva Lisec z 22 točkami (met iz igre 8:15) in 7 skoki. Drugi najvišji statistični indeks pri Sloveniji je imela 18-letna Tjaša Turnšek (13 točk, met 3:4, 5 skokov, 2 podaji, 2 ukradeni žogi, indeks 18), 13 točk je dosegla Lea Debeljak (trojke 2:3), 12 jih je zbrala Sara Sambolić (met 5:8), 11 pa Ajša Sivka (6 podaj).