Že pred enim letom napovedal, kaj se bo zgodilo s podporo tožbe JAR proti Izraelu

Piše: G. B.

Potem ko je pred kratkim prišel v javnost dokument, ki dokazuje, da tudi dosedanji premier Robert Golob ni podprl tožbe proti Izraelu (kljub drugačnim napovedim) in je včeraj tudi prišlo do incidenta z zavrnitvijo izraelskega potniškega letala na ljubljanskem letališču, smo našli zanimivo objavo izpred enega leta.

Politični komentator Miran Videtič je namreč objavil naslednje:

vlada in njihovi uličarji

– Besede

“v Gazi se dogaja genocid! Dol z Izraelom, nočemo Izraela!”



– Dejanja

• dovoljenje za letalsko družbo

• sodelovanje na Euroviziji

• cincanje pred pozivi JAR, da bi sodelovali pri tožbi



Skratka, kaj želim povedati?

Tinini in Zokijevi politični “estradniki” vas želijo prepričati, da pogumno in suvereno vodijo državo. Polni glasnega dretja, besed, intervjujev. Pri tem jim medijski koalicijski partnerji držijo mikrofone, megafone in nudijo 24/7 podporo. A besedam ne sledijo dejanja ampak čri-čri…



Otroci, ne bodite kot Golob in njegova hunta. Bodite ljudje, ki spoštuje svoje bližnje (v tem primeru narod) in jih ne zavajajte! Kar govorite tudi naredite!



Je pa res, da vsaj pri Golobu “guza gaće žvaće”, lahko se zgodi, da Izraelci odkrijejo “Romuna Golobeskuja” ali pa se nenadoma kak pomembnež v regiji odloči, da spregovori o biznisu z elektriko in političnih kampanjah.

Pa ne samo o Golobu! Tudi o Boštjančiču, Tanji ali komu tretjemu. Mogoče celo #NPM? Zanjo menda še najlažje. Požrešnost je največkrat tudi slabost. Ne samo pri hrani.



In zato je trenutni moto aktualne vlade:”le besede in ne dejanja. Za naše ovce bo to dovolj!”

Kdor pozorno prebere objavo, lahko vidi, da se spremenilo pravzaprav samo dvoje: letos Slovenija ni sodelovala na Eurosongu, prav tako so zavrnili pristanek izraelskega letala. Medtem ko je razkritje zapisnika vladne seje, ko so se pogovarjali o tožbi proti Izraelu, pokazalo, da so dosedanji vladajoči po domače rečeno “stisnili rit”.