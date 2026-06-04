Mediji Branimirju Štruklju stopili na žulj! Zaradi razkritja njegovih dohodkov grozi s tožbami!

Piše: Celjski glasnik

Dolga leta so tudi mediji tiho in glasno podpirali Branimirja Štruklja, ki je “prodajal” zgodbe o njegovem domnevnem boju za delavske pravice v vzgoji in izobraževanju.

Vendar smo lahko na drugi strani spremljali mnoge zgodbe, ki so opozarjale, da gre za sindikalnega predstavnika, ki mu je pomembna le lastna korist ter funkcija iz katere je lahko do njih tudi prišel. Ko je novonastajajoča vlada napovedala spremembo financiranja sindikalnih central so pričele v javnost prihajati številke, ki kažejo na bogate zaslužke Branimirja Štruklja.

Vsem grozijo s tožbami. Še več bomo razkrili, če se bomo tožili… zato samo pogumno!💪 https://t.co/xVM8m8a5nK — Aleksander Rebersek (@AlexRebersek) May 29, 2026

Po tem, ko je v oddaji na POP TV zanikal, da sam ne sodi med bogate državljane in se bori za delavske pravice, so posamezniki s konkretnimi številkami predstavili koliko vsak mesec v žep pospravi predsednik Sindikata vzgoje in izobraževanja. Pri tem se je izkazalo, da gre za zneske, ki jih kot kaže še sam Štrukelj ne zna pojasniti oziroma ne ve, koliko mu v resnici vsak mesec priteče na transakcijski račun. Da je zadeva močno dregnila v osje gnezdo pa kaže odziv Branimirja Štruklja na ta razkritja.

Ker so denimo na Safari Special razkrili njegove letne dohodke, je pričel Branimir Štrukelj groziti s tožbami, saj je javnost izvedela, za koga se v resnici bori. Avtor oddaje je ob tem še zapisal, da se tožb veselijo, da bodo ljudem po 30 in več letih dejansko razkrili, za koga se bori Branimir Štrukelj. “Vsem grozijo s tožbami. Razkrili bomo še več, če gremo na sodišče, zato bodite pogumni!” Tako se je na napovedi odzval tudi poslanec NSi-ja Aleksander Reberšek.