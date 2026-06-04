Janša: “Tega je z današnjim dnem nepreklicno konec”

Piše: Spletni časopis

“Vaša včerajšnja izjava, oziroma, zapis, ki se nanaša na poslanke Svobode kot pocestnice, je žalitev vseh žensk v tej državi.”

S takšno obtožbo Janje Sluge (Svoboda) in zahtevami, da se mora predsednik državnega zbora Zoran Stevanović opravičiti, ker je skupini poslank Svobode na svojem profilu X očital pocestniško obnašanje v državnem zboru ob zaslišanjih ministrskih kandidatov, se je začela razprava in odločanje parlamenta o potrditvi liste ministrov Janeza Janše.

Janja Sluga (Svoboda) Foto: DZ/Matija Sušnik

Stevanović, ki je opozarjal, da njegovo sporočilo na omrežju X ni točka dnevnega reda, se za opozorila o nedostojnem ravnanju poslank Svobode ni opravičil. Opozoril pa je, da nikakor ni trdil, da so prostitutke, kar so mu poslanke Svobode v protestih podtikale ali da ima neprimeren odnos do žensk. Med drugim tako: “Nikoli, še enkrat ponavljam, nisem nobene ženske v življenju označil za pocestnico in ne vem, od kod vam sploh to.” Dejal je še: “Zapis, ki ste ga prebrali, ni šovinističen, seksističen, niti žaljiv do nikogar, opozarja na nedostojno vedenje določenih oseb.” Več o tej objavi na omrežju x in nenavadnih odzivih, si lahko preberete tukaj: Ko ulica udari ulico: Golob nad Stevanovića

Janša je pozneje, ko se je uvodni cirkus Svobode proti Stevanovićevi kritiki končal, ob predstavitvi ekipe ministrov opozoril:

“Imamo parlament, ki je demokratična institucija, kjer so zastopani različni interesi volivk in volivcev, ki je mesto političnega spopada, kjer lahko prihaja tudi do ostrih besed. Delo izvršilne oblasti pa je nekaj drugega in pričakujem tudi od tistih, ki kreirajo javno mnenje, da vlade ne bodo vlekli v takšne in drugačne dnevno politične spore, ko bo kdo užaljen zaradi kakšne besede. Ker potem ne bo časa za to, da se ukvarjamo s stvarmi, ki so ključne za blaginjo Slovenije, na kar bodo danes vsi prisegli. Se pa seveda zavedamo, da je za nekatere, kar smo videli v, bom rekel, v preteklih mandatih, zdrs v totalitarizem nastopi tisti trenutek, ko ne morejo več popolnoma živeti na tuj račun in tega izziva se zavedamo. Vidimo tudi, da je poslavljanje z oblasti za nekatere zelo travmatično. Spremljamo zadnje tedne nekatere poteze vlade, ki bi morala opravljati zgolj tekoče posle, ki imajo politične kot gospodarske posledice za državo, in to škodljive in to, moram reči, ni dobro.”

Janez Janša Foto: DZ/Matija Sušnik

O vladanju prihodnja leta je Janša povedal še, da se z nastopom te vlade končuje čas, ko so drugorazredni nastavljali še drugo lice, enaki vatli bodo veljali za vse: “S prisego 16. vlade nastopa čas, ko se bo o tem, kako bomo živeli v prihodnje, odločalo v organih, ki so izvoljeni, v vladi, na ministrstvih, v tem državnem zboru, v državnem svetu. Ne pa na ulici, pri tistih, ki se razglašajo za glas ljudstva, pa se še nikoli niso stehtali, ne na magistratu, ne v lokalih šefov narkomafije ali ambasadi Irana, za katero se je opralo dve milijardi evrov v državni banki, pa za to ni nihče odgovarjal, tisti, ki pa so neposredno to omogočili, so pa danes na čelu institucij represije in seveda uporabljajo dvojne vatle. Tega časa, je z današnjim dnem nepreklicno konec.”

Matjaž Han (SD) v pogovoru z Asto Vrečko (Levica), ob njej Luka Mesec (Levica) Foto: DZ/Matija Sušnik

Popoldan, ko bodo ministri potrjeni in bodo prisegli, je pričakovati takojšnjo prvo sejo vlade in prve kadrovske odločitve, ki bodo pomenile konec časa vladanja Roberta Goloba in koalicije Svobode, SD in Levice.