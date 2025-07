Roglič: Zmaga na dirki po Franciji mi ne bo spremenila življenja

Piše: STA, C. R.

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je kljub svoji “nedokončani zgodbi” z dirko po Franciji, ki je od leta 2020 ni končal v cilju, dva dni pred začetkom pojasnil, da si “želi le priti v Pariz”. Roglič je v letih 2021, 2022 in 2024 zaradi padcev in poškodb na Touru predčasno odstopil.

Vodja ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe, ki je bil na novinarski konferenci v Lillu na videz miren, je dejal, da je “vesel sodelovanja na največjem kolesarskem dogodku na svetu” z željo, da bi “vzel čas iz dneva v dan in poskušal uživati”.

Torej brez zamer, kljub njegovi težavni zgodovini Toura od izdaje leta 2020, kjer se je njegova zmaga zdela zagotovljena, dokler ni njegov rojak Tadej Pogačar obrnil stvari v zadnjem kronometru.

Od takrat Roglič še ni dosegel svojega cilja, zaradi katerega je tudi zamenjal moštvo. In pri 35 letih se dobro zaveda, da je korak za svojim rojakom in tudi Dancem Jonasom Vingegaardom in Belgijcem Remcom Evenepoelom. Zdi pa se, da se je s Tourom pomiril, piše francoska tiskovna agencija AFP.

“Kar se mene tiče, mi je pravzaprav vseeno. Seveda imam tukaj še nekaj nedokončanih poslov, ampak zdaj sem star 35 let in sem vesel in ponosen, da sem del največjega dogodka v kolesarstvu,” je priznal.

“Vem, na katerih dirkah sem zmagal in na katerih ne. Ni mi treba nikomur ničesar dokazovati. Želim si le priti v Pariz in tam spiti kozarec šampanjca,” je dodal slovenski as.

Glede odstopov in svojih letošnjih možnosti za zmago je bil precej filozofski in dodal, da “za nekatere stvari lahko kriviš sebe, za druge pa ne. Vedno se je lažje učiti iz stvari, ki ti ne gredo dobro, kot iz stvari, ki tečejo kot po maslu”.

Roglič je razkril, kako so mu padci na letošnji italijanski pentlji, odpovedi in počasno okrevanje preprečili ambicije na Touru. Letos ga je njegova ekipa postavila na vodilno mesto, a ima še enega močnega tekmeca, 24-letnega Nemca Floriana Lipowitza, ki je generalko za francosko pentljo, dirko po Dofineji končal na tretjem mestu.

Tudi Roglič sam je Lipowitza izpostavil kot morebitnega vodjo v skupnem seštevku ekipe, ne da bi pri tem predstavil kakršne koli resnične osebne ambicije.

“Na Dofineji je Florian pokazal, da je zelo dober. Zakaj ne bi storili enako tudi tukaj, na dirki po Franciji?” je menil Roglič, ki ima pet zmag na tritedenskih dirkah; štirikrat je osvojil špansko Vuelto, enkrat pa Giro.

Prav letošnji Giro je povsem porušil njegove načrte za dobro pripravo na Tour. “Po Giru sem bil povsem na tleh, jemal sem antibiotike, ker sem imel tudi neko vrsto bakterije. Trpel sem, bil sem na kolenih,” je Roglič povedal med predstavitvijo ekipe v Lillu.

“Zdaj bomo videli, kaj lahko storim. Nimam česa dokazovati. Na koncu bomo videli, kaj to pomeni. Želim si le priti v Pariz,” je še enkrat poudaril.

V zadnjih letih svoje kariere pa se Roglič ne predaja vnaprej, čeprav bi bila letošnja francoska pentlja lahko njegova zadnja. “Vsak nastop na Touru me približa zadnjemu. In ni vam treba, da vam povem, kako dobri so Tadej, Jonas in Remco. Ampak vsi bomo začeli z ničle, vsi se bomo borili od tu.”

Dirka po Franciji se bo v soboto začela v Lillu.