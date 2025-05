Papež v avdienco sprejel nogometaše Napolija

“Prvenstvo osvoji celotna ekipa,” je na sprejemu dejal papež, ki je povabil tudi trenerski štab in spremljevalno osebje. Izrecno je poudaril, da za osvojitev scudetta niso zaslužni samo igralci, ampak tudi trenerski štab in celoten klub. Napoli je osvojil svoj drugi naslov v serie A v treh letih in svoj četrti naslov nasploh.