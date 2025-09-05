Moški, ki se opredeljuje za žensko, ne bo smel tekmovati na svetovnem boksarskem prvenstvu

Piše: Moja Dolenjska

Tajvanski boksar Lin Yu-ting, ki se opredeljuje kot ženska, ne bo smel tekmovati na svetovnem prvenstvu, ki se začenja ta teden. Novico o odstopu s tekmovanja je potrdila tajvanska zveza.

Lin Yu-ting in alžirski boksar Imane Khelif, ki se prav tako opredeljuje za žensko, sta bili v središču pozornosti zaradi spola na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, kjer sta osvojila naslova v ločenih težnostnih ženskih kategorijah, čeprav so vsi opozarjali, da ne bi smela tekmovati v ženski kategoriji. Zdaj pa je zveza World Boxing sporočila, da bodo morale ženske, ki želijo tekmovati na prvenstvu v Liverpoolu od 4. do 14. septembra, v skladu z novo politiko opraviti obvezno testiranje spola.

V skladu z pravili World Boxingnka morajo tekmovalci opraviti genetski test s polimerazno verižno reakcijo, da se določi njihov spol ob rojstvu. Devetindvajsetletni Lin se je strinjal s testiranjem. Tajvanska boksarska zveza je sporočila, da je rezultate njegovega testa predložila krovni svetovni zvezi, vendar nato od mednarodne organizacije ni prejela odgovora. Očitno testa ni prestal. “Športnici ne moremo dovoliti potovanja v Veliko Britanijo brez kakršnega koli zagotovila,” so sporočili iz tajvanske zveze.

Zmaga za šport, bi lahko rekli.