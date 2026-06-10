Nova vlada odpravlja tudi “prehranske smernice Tine Gaber”

Piše: C. R.

Vlada bo s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij delovala kot partner in vodila stalen dialog, je danes napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je današnji umik nedavno objavljenih novih prehranskih smernic za leto 2025 s spletnih strani vlade.

Kot je v izjavi za javnost po srečanju s predstavniki nevladnih organizacij poudaril Cigler Kralj, so danes izpeljali zelo konstruktiven sestanek.

“Moje prvo sporočilo predstavnikom kmetijskih nevladnih organizacij je, da bomo partnerji, da bom vodil stalen in kakovosten dialog ter da tudi z njihove strani pričakujem, da bodo zahtevni in neumorni, kajti skupaj se borimo najprej za interes slovenskega kmeta, predelovalcev hrane, agroživilskih podjetij in nenazadnje potrošnikov,” je dejal.

Zahteve in pričakovanje, ki so jih predstavile organizacije, pa se po besedah Cigler Kralja v dveh tretjinah pokrivajo z vsebino koalicijske pogodbe nove vlade, kar je “zelo dobro”.

Med ključnimi prioritetami je izpostavil poenostavitve postopkov, zmanjšanje birokracije, digitalizacijo, zagotovitev večje dostopnosti do ukrepov ter poudarek na mladih v kmetijstvu. “Podpreti moramo mlade, da ostanejo na podeželju, da se vrnejo na podeželje, če so morda odšli ali pa da na novo začnejo svojo družinsko in poslovno zgodbo,” je dodal. Po njegovih besedah so se z udeleženci srečanja strinjali tudi, da je v kmetijstvu tudi dovolj delitev “na prave in neprave kot tudi v drugih delih družbe”.

Med prvimi konkretnimi ukrepi je novi kmetijski minister izpostavil današnji umik nedavno objavljenih novih slovenskih prehranskih smernic za 2025 iz vladne spletne strani.

“Te prehranske smernice smo umaknili zato, ker želim kot kmetijski minister pokazati, pri čemer imam tudi podporo vseh danes prisotnih organizacij, da ne bom dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. Zagotoviti moramo, da ima stroka ključno besedo pri oblikovanju naših prehranskih navad,” je pojasnil Cigler Kralj.

Ob tem je dejal, da so objavo prehranskih smernic, ki jih je pripravila nekdanja vlada, pospremile pritožbe v smernicah navedenih strokovnjakov z različnim področij zaradi uporabe njihovih imen. “Veliko njih je celo izjavilo, da so bila zlorabljena, ker niso imeli možnosti vplivati na besedilo,” je dodal in napovedal pripravo novih prenovljenih oz. posodobljenih prehranskih smernic.

Da današnji sestanek z ekipo kmetijskega ministrstva obeta čase večjega dialoga ter večjih in pomembnejših uskladitev kot v preteklosti, pa je poudaril predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek. Ob tem je pozdravil zavezo ministra, da bo koalicijska pogodba vozni red, v okviru katerega si želijo nasloviti pomembne vsebine.

Med vsebinskimi poudarki, katerih so se dotaknili danes, pa je Podgoršek izpostavil tudi čim hitrejše delo na spremembam obstoječega načrta skupne kmetijske politike in začetek priprav načrta za novo programsko obdobje.

Glede lani sprejete novele zakona o zaščiti živali, ki je pri kmetijskih nevladnih organizacij dvignila ogromno prahu, pa je dejal, da ministru niso predlagali črtanje določb iz zadnje novele, ker ocenjujejo, da so nekatere rešitve dobre. “Predlagamo pa drugačno pot za dosego istega cilja, pa naj bodo to kastracija, kletke, dom, psi čuvaji na kmečkih dvoriščih, eksotične živali in tako naprej,” je nanizal.

Na področju gozdarstva si v KGZS želijo odprave predkupne pravice države pri nakupu večjih gozdnih zemljišč, ureditev vstopa v gozdove ter uravnoteženje naravovarstvenih ciljev s cilji lastnikov gozdov. Računajo tudi na močno krepitev celotne kmetijsko-prehranske verige z vključevanjem živilsko-predelovalnega in zadružniškega sektorja, ter porazdelitev vrednosti po celotni verigi. “V tem trenutku imamo izjemno koncentracijo moči pri zadnjem delu verige, torej na trgovskih policah,” je opozoril Podgoršek. Želi si tudi, da bi čim prej prišli tudi do debirokratizacije kmetijstva in uvedli pavšalno obdavčitve primarne stopnje predelave.

Da je potrebna resna presoja o tem, kako deluje slovenski trg in kako zagotoviti slovenskim pridelkom in živilskim izdelkom položaj na trgovinskih policah, v javnih naročilih in v gostinstvu, pa je poudarila direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije Tatjana Zagorc, ki si želi odprtega dialoga z novim kmetijskim ministrom. Med temami, za katere ocenjujejo, da jih morajo skupaj nasloviti, je izpostavila uredbo o embalaži in odpadni embalaži, ki prinaša kar veliko zahtev za sektor živilstva, in uvedbo kavcijskega sistema. “Poleg prehranskih smernic prihajajo na mizo tudi razprave o ultra procesirani hrani in kako se bo Slovenija do tega opredelila, kajti na koncu bo že skoraj vse, kar proizvajamo, označeno kot ultraprocesirana hrana, pri čemer se sprašujemo, kaj je namen tega,” je pojasnila.