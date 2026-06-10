Mahnič vztraja, da ni izdal tajnih podatkov, afero Black Cube bo treba raziskati podrobneje

Piše: C. R.

Poslanec SDS in član Knovsa Žan Mahnič vztraja, da pri razpravljanju o aferi Black Cube ni šlo “za nobeno izdajanje kakršnihkoli tajnih podatkov”. Kot je dejal v izjavi za medije v DZ, obisk posameznikov, povezanih z Black Cube, na sedežu SDS, še ni dokaz, da je Black Cube snemal osebe, ki “so se hvalili s korupcijo v Sloveniji”.

“Če Sova nima ničesar, seveda ne moreš nobenega tajnega podatka izdati,” je dejal Mahnič. “Drugo bi bilo, če bi rekel, da ima Sova to, to in to konkretno zadevo. To bi bila izdaja tajnega podatka,” je povedal.

Predsednica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) in poslanka Svobode Janja Sluga je namreč danes napovedala, da bo komisija opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki, predanimi tožilstvu. Za to so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov Knovsa in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je dejala.

Danes Sluga ni izpostavljala imen, je pa v torek poslancu SDS Žanu Mahniču očitala zlorabo pooblastil, kršitev zakona in poslovnika. Mahnič je namreč na izredni seji DZ spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni niti enega dokaza, da je posnetke posnela agencija Black Cube, pri tem pa je dodal, da so to slišali na prvi seji Knovsa.

Sluga je dejala, da je Knovs na današnjem nadaljevanju prve redne seje obravnaval poročila služb o prikritih preiskovalnih ukrepih za lansko leto, obravnavali pa so tudi načrt dela za leto 2026. Kot je poudarila, dokumenti niso “vsebovali ničesar posebnega, nič takega, kar bi posebej izstopalo in o čemer bi bilo treba posebej obveščati”.

Mahnič je danes dejal, da se nadzora Knovsa veseli, saj bo “Janja Sluga zelo razočarana”. Pozval jo je, naj se odpravijo na Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova), da pogledajo, “kaj imajo oziroma bolje rečeno česa tam nimajo”.

Napovedal je, da bo direktorja Sove pozval, naj z vsega, kar se tiče Black Cube, umakne stopnjo tajno, zdaj že nekdanjemu direktorju Sove Jošku Kadivniku pa je očital, da je “bil glavni piarovec Roberta Goloba zadnji teden volilne kampanje”.