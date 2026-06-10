(VIDEO) Strah in groza na hitri cesti na Reki: Romun s tovornjakom po napačni strani avtoceste, nato se je upiral aretaciji!

Piše: G. B.

V jutranjih urah je samo za las manjkalo, da bi prišlo do hude tragedije v naši sosednji državi in sicer na Reki na hitri cesti.

Voznik tovornega vozila je namreč po napačni strani drvel v smeri od Matuljev proti centru Reke. Policija je bliskovito ukrepala, vendar to ni bilo enostavno, saj je objestni voznik ignoriral znake, naj se ustavi. Nato so ga morali ustaviti prisilno in ga pridržati. Aretaciji se je odločno uprl in se celo začel tepsti z možmi postave.

Kako je izgledalo bližnje srečanje z nevarnim tovornjakom, pa kaže tudi video: