Liga prvakov: Celjanom ni uspelo

Piše: STA

Nogometaši Celja so v sredinem dvoboju s Slovanom iz Bratislave za uvrstitev v ligo prvakov večji del tekme bili boljši tekmec, nadzorovali sredino igrišča in si ustvarili več velikih priložnosti, kljub temu pa se bodo morali sprijazniti z igranjem v evropski ligi. Na koncu je obveljal nogometni pregovor o tem, da če gola ne daš, ga pač prejmeš.

Slovan je v podaljšku z zadetkom Cristiana Martineza potrdil zmago z 2:1. Pred tem so Celjani v drugem polčasu pri izidu 1:1 dvakrat zatresli okvir vrat, v izdihljajih rednega dela pa na skoraj neverjeten način zapravili izjemno priložnost za zmagoviti gol.

Celje taktično presenetil favoriziran Slovan

Slovan je v dvoboj s Celjem vstopil kot favorit. O tem priča tudi vrednost obeh ekip, saj je po podatkih specializiranega portala za prestope Transfermarkt slovaško moštvo vredno 34 milijonov evrov, kar je dobrih 20 milijonov več kot ekipa iz knežjega mesta. A tako kot v Bratislavi pred tednom dni je bilo razmerje moči na zelenici veliko bolj poravnano, kot nakazujejo navedene številke. Večji del tekme je bilo Celje celo boljši nasprotnik. Domačini so na povratni tekmi presenetili goste s taktično postavitvijo. S premikanjem igralcev v vezni vrsti so povzročali ogromne preglavice Slovanu in z velikim uspehom prihajali do položajev za zaključevanje napadov, kar je po tekmi potrdil tudi trener Slovana, sloviti nekdanji vezist Barcelone in Manchester Cityja Yaya Toure. Kljub temu pa so se grofi v prvih dvajsetih minutah, enako kot tudi teden prej, znašli v zaostanku. Znova je bila kriva manjša nezbranost obrambe, ta je dovolila, da je dolga podaja iz zadnje linije kaj hitro postala nevarna.

Prvi zadetek Slovana plod slovenske naveze Bajrić – Šporar

Na delu je bila slovenska naveza Kenan Bajrić – Andraž Šporar. Osrednji branilec je s podajo prek 40 metrov odlično našel vtekajočega Šporarja, ki je po prejemu žoge z lobom hladnokrvno matiral vratarja Celja Žana Luka Lebana. “Midva se poznava že od malih nog, saj sva igrala skupaj že v mladinskih selekcijah, tako da je točno vedel, kam mora poslati žogo v prostor,” je po tekmi podajo Bajrića in zaključek za vodstvo podoživljal Šporar. A pri Celju zaostanek ni bil razlog za preplah. Kot že večkrat v teh kvalifikacijah, so se grofje odzvali z veliko željo po napadu na tekmečev gol. To se je obrestovalo v 32. minuti, ko je nad Yayajem Dukulyjem bil storjen prekršek v kazenskem prostoru. Z bele točke je bil za 1:1 uspešen Svit Sešlar.

V drugem polčasu za Celje manjkalo le tresenje tekmečeve mreže

V drugem polčasu je bilo čutiti še večjo željo Celja, da se po dveh zaporednih nastopih v konferenčni ligi povzpne na sam vrh evropske klubske nogometne hierarhije. Celjani so z odlično kombinatoriko v sredini in hitrostjo po krilih večkrat prišli do strela proti golu Slovana. Na koncu pa je zmanjkala le pika na i. Tako je bilo predvsem v 67. minut, ko je Dukuly iz okoli 20 metrov stresel vratnico. A še večjo priložnost se je ponudila Armandu Kučysu v 90. minuti, ko mu je po hitrem protinapadu s strani podal Matic Ivanšek. Kučys je žogo nerodno sprejel, ta pa se je odbila od tal preko gola. Da je žogo že videl v golu, je po tekmi razlagal podajalec Ivanšek. “Videl sem nas že v ligi prvakov, ampak na žalost nam je sreča obrnila hrbet,” je povedal.

Če ga ne daš, ga dobiš

S tem pa se je Slovanu ponudila odlična priložnost, da v podaljšku potrdi stari nogometni pregovor o kazni za ekipe, ki ne izkoristijo svojih priložnosti. “Tam so imeli ‘1000-odstotno’ priložnost. Če bi zadeli, bi oni napredovali, a niso dali gola in v tistem trenutku sem začutil, da bomo mi šli naprej,” je o psihološkem momentu zgrešene priložnosti razlagal Šporar. In Slovan ni dolgo čakal, da izkoristi ponujene priložnosti. V 101. minuti se je po izgubljeni žogi na sredini igrišča pred celjskim golom znašel Martinez, ki je v Šporarjevem slogu dosegel gol z lobom. Celjani so se še enkrat znašli v breznu, iz katerega pa se tokrat vendarle niso izkopali. A znova ne na račun pomanjkanja priložnosti, najlepša izmed teh je bila uigrana akcija po prostem strelu v 105. minuti, ko je žoga prišla do Maria Kvesića, ki pa je udarec iz voleja poslal v okvir vrat.

Malenkosti na koncu v prid Slovanu

Da so o napredovanju v ligo prvakov, in s tem 18,5 milijonski nagradi, odločale malenkosti in nekaj športne sreče, sta se strinjala oba trenerja. “Nogometni bogovi danes niso bili na naši strani, saj smo igrali veliko bolje kot naš tekmec. Imeli smo veliko priložnosti, ampak nismo zadeli. Na takšnih tekmah pa je treba zadeti,” je končno bilanco povzel strateg Celja Victor Campelos. “Glave moramo dvigniti, igrali bomo v evropski ligi, kar bo tudi prvič, zato moramo biti ponosni. Čaka nas še veliko tekem, v ligi, pokalu in v Evropi, moramo delati naprej,” je dodal.

Celje kot drugi za Mariborom iz Slovenije v evropski ligi

Modro-rumene iz knežjega mesta tako jeseni in pozimi čaka igranje v ligaškem delu evropske lige. Nogometaši Celja so s prebojem v ligaški del evropske lige poskrbeli za nov zgodovinski finančni in tekmovalni uspeh slovenskega klubskega nogometa. Za začetek jih čaka približno 4,31 milijona nagrade evropske nogometne zveze Uefe za uvrstitev v to tekmovanje. Celjani, ki so pred tem v prejšnjih dveh sezonah igrali v konferenčni ligi ter se prebili do četrtfinala, izločila jih je Fiorentina, in osmine finala, kjer je bil boljši atenski AEK, bodo postali drugi slovenski klub, ki bo nastopil v evropski ligi. “Razmišljal sem o ligi prvakov, za zdaj res še nisem razmišljal o evropski ligi. Na teh dveh tekmah proti Slovanu smo si zaslužili preboj v ligo prvakov. Žalostni smo, saj smo imeli priložnost poslušati himno lige prvakov v Celju, in razočarani, saj smo nadzorovali tekmo, na obeh tekmah imeli tudi več priložnosti, toda moramo delati naprej. Tudi v evropski ligi bo Celje igralo prvič,” je misli skušal strniti Campelos. Celje bo tekmece dobil v petkovem žrebu. Že pred tem bo v danes Slovan z obema slovenskima predstavnikoma dobil tekmece v ligaškem delu lige prvakov. In s kom si želi v ligaškem delu pomeriti Šporar? “Imam le eno željo: da bi se pomerili z Liverpoolom v gosteh na Anfieldu.”