Lanišek zmagovalec v Planici, Prevc do svetovnega rekorda 254,5 metra

Piše: STA

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek (482,1) je na zadnji tekmi finala 46. sezone svetovnega pokala v Planici prišel do svoje prve planiške zmage. Na letalnici pod Poncami je za 7,1 točke premagal rojaka Domna Prevca (475 točk), ki pa je v finalu na veselje domačih navijačev poletel do novega svetovnega rekorda 254,5 metra.

“Neverjetno! Kapo dol Domnu! Jaz sem dolgo čakal na vrhu, a mi je uspelo umiriti živce. Nor dan, hvala navijačem, ki ste nas prišli spodbujat,” je v prvem odzivu za mednarodno zvezo dejal Lanišek.

“Več si ne bi mogel želeti. Osebni rekord s telemarkom, nor dan tudi zame, lepo sva si tole razdelila z Domnom,” je dodal Lanišek, ki je po današnjem uspehu v skupni razvrstitvi svetovnega pokala sezone kot najboljši Slovenec skočil na končno četrto mesto ter drugo mesto v točkovanju poletov.

Prevc, ki je za meter izboljšal dosedanji rekord Avstrijca Stefana Krafta iz leta 2017, pa je v prvi izjavi za slovensko televizijo priznal, da si je rekord želel bolj kot karkoli drugega.

“To sem si želel najbolj! Nekako se je v meni ponovil Trondheim – moment (tam je osvojil svetovni naslov; op. STA). Zadnji skok v Planici, da greš s takšno popotnico spat in v novo sezono – težko spišeš takšno zgodbo,” je dejal Prevc, ki je razkril, da je med poletom razmišljal tudi o pristanku v telemark, a je nato opustil to misel in raje varno pristal.

“Ni bilo težko pristati ob svetovnem rekordu, je bilo na treningih kdaj težje,” je dodal 25-letnik, ki je v žep pospravil tudi mali globus za najboljšega letalca sezone.

Timi Zajc (419,7 točke) je zasedel 11. mesto, Lovro Kos (397,9) pa 18.

“To je to, hvala lepa, hvala fantom. Noro! V bistvo smo se trenerji ‘hecali’, ko so bile razmere za letenje vse boljše, smo verjeli, da lahko ‘padeta’ še dva,” pa je dejal selektor Robert Hrgota.

Veliki globus je osvojil Avstrijec Daniel Tschofenig, danes četrti, ki je dosegel osebni rekord (237,5 metra). Nemec Markus Eisenbichler je zadnje tekmovanje zime spremljal s sončnimi očali in pločevinko piva v roki, med skakalne upokojence pa je s poslovilnim poletom danes skočil Avstrijec Michael Hayböck.

Z današnjo tekmo je konec 46. sezone, prihodnjo sezono skakalce čakajo tudi zimske olimpijske igre v Italiji.