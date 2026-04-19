Judoistka Metka Lobnik v Tbilisiju osvojila bron

Piše: C. R., STA

Metka Lobnik je na evropskem prvenstvu v judu v Tbilisiju v kategoriji do 78 kg osvojila bronasto kolajno in dosegla največji uspeh v karieri. V odločilni borbi je po metu in kasnejši diskvalifikaciji tekmice premagala 33-letno Rusinjo Aleksandro Babincevo, s katero se pred tem v karieri še nista pomerili.

V uvodu v dvoboj je bila Lobnik aktivnejša in bila po več poskusih, tudi v parterju, po minuti in pol nagrajena z metom za juko. To je tekmico prisililo v aktivnejši judo. Tekma pa se je hitro končala, saj se je Rusinja odločila za nedovoljen poskus meta z vzvodom, pri čemer bi Slovenko lahko huje poškodovala. Diskvalificirali so jo po pregledu sodniškega posnetka.

“Res sem zelo vesela. Sam prihod na EP je bil do zadnjega pod vprašajem in da se je tako zaključilo, je zelo lepo. Vsekakor mi ta dosežek po poškodbi in tak nivo, da sem tudi v ne najboljši formi konkurenčna, pomeni res veliko,” je po tekmi povedla slovenska junakinja v Tbilisiju.

Slovenski judo se s tem veseli že 56. kolajne na evropskih prvenstvih, 54. posamične, po letu dni pa se vrača na seznam držav z osvojenimi odličji. Zlato je osvojila olimpijska in svetovna prvakinja, Italijanka Alice Bellandi, ki se je končno dokopala še do evropskega naslova, srebro Britanka Emma Reida, drugi bron pa Francozinja Kaila Issoufi.

Tekmovalka Apolona, ki je lani prav v Tbilisiju dosegla prvo zmago na grand slamu, je bila prepričljiva v uvodu tekmovanja.

Kot postavljena tekmovalka se je v uvodu izognila najmočnejšim tekmicam in obvladovala dvoboj z 19-letno Čehinjo Marie Košnarovo in po dobri minuti predčasno slavila s končnim prijemom. Na enak način je 25-letna Štajerka opravila z Nemko Julie Hoelterhoff, dvoboj pa je trajal slabi dve minuti dlje.

V polfinalu je sledil pričakovan obračun z drugopostavljeno Britanko Reid, ki je Slovenko premagala lani v četrtfinalu evropskega prvenstva v Podgorici, leto prej je dvoboj dobila Štajerka.

Tokrat je Britanka pokazala vse svoje tehnično znanje, se spretno zaščitila pred vrsto hitrih napadov Slovenke, po minuti boja pa izkoristila prvo priložnost in se z vzvodom uvrstila v finale.

“Čehinjo sem poznala, zato sem šla odločno v borbo in ji pobirala rokav, nato zmagala v parterju. Nemka je zelo zahtevna in kompleksna, a sam našla rešitev za zmago. V boju z Britanko sem naredila napako, pa morala predati. Proti Rusinji pa sem vodila, a bila zadovoljna s tem, da lahko zaključim predčasno. Priznam, da sem bila kazni zanjo kar vesela,” je o borbah povedala tekmovalka.

Načrtov za naslednje tekme judoistka, ki je evropske kolajne osvajala že kot kadetinja, mladinka in med mlajšimi članicami do 23 let, še nima, saj bo vrnitev na tekme odvisna od okrevanja po poškodbi, vsekakor bo izpustila tekmovanja v maju.