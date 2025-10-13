Četrti Zlati krog s Primožem Rogličem: zbrali 45.000 evrov za mlade

Piše: C. R.

Fundacija Primoža Rogliča je v nedeljo, 12. oktobra 2025, že četrto leto zapored uspešno organizirala edinstven dobrodelni dogodek »Zlati krog s Primožem Rogličem«, ki je letos prvič potekal po slikoviti Dolenjski, kjer je Primož Roglič tudi pričel svojo kolesarsko pot v Kolesarskem klubu Adria Mobil. Kolesarji so se podali na 62 km dolgo traso od Novega mesta prek Straže in Šentjerneja ter se vrnili nazaj v Novo mesto. Najbolje pripravljeni kolesarji so svoje moči preizkusili tudi s vzponom na znamenito Trško Goro.

Dogodek so tudi letos podprli OTP banka, Tissot ter Adria, ki je z Zlatim krogom v Novem mestu proslavila tudi svojo 60-letnico. S skupnimi močmi smo s prijavninami in dobrodelno dražbo zbrali 45.000 evrov, ki jih Fundacija Primoža Rogliča namenja razvoju mladih športnikov in kolesarjev, še posebej tistih iz ekonomsko šibkejših družin, ter organizaciji dogodkov ter izobraževanj za otroke in mladostnike. V preteklem letu je Fundacija organizirala in podprla : mednarodno BMX tekmovanje v Mariboru, večdnevno kolesarsko tekmovanje za otroke Kids Tour of Slovenia, Otroški kolesarski poligon na Lentu , BMX tekmovanje v Mariboru ter še mnogo manjših dobrodelnih akcij. Ambasadorju Fundacije so omogočili nakup novega profesionalnega BMX kolesa in organizirali Zlati krog, v nadaljevanju leta pa bodo izvedli še Otroško kolesarsko druženje ter Otroški božičkov tek.

Po prihodu na cilj so se udeleženci družili v sproščenem vzdušju, dan pa zaključili z dobrodelno dražbo, kjer so se dražitelji med drugim potegovali tudi za originalni dres z letošnjega Tour de France ter dres Kolesarskega kluba Adria Mobil, ki ga je Primož nosil leta 2015.

Dogodka so se udeležili številni rekreativni športniki in podporniki Primoža Rogliča, med njimi tudi znani športniki, kot so smučarski skakalec Peter Prevc, selektor slovenske kolesarske reprezentance Uroš Murn ter trener smučarskih skakalcev Robert Hrgota. Rogliču je na kolesu družbo delal tudi njegov ekipni kolega Gianni Moscon. Dogodek je v svojem slogu popestril voditelj Peter Poles.

Lora Roglič Klinc, ki skupaj s Primožem vodi Fundacijo Primoža Rogliča, je po uspešnem četrtem Zlatem krogu povedala: »Od vsega začetka je Zlati krog izjemno pomemben dogodek za Fundacijo Primoža Rogliča, saj nam pomaga, da z zbranimi sredstvi izpolnjujemo naše poslanstvo in rastemo. Pred štirimi leti v Mariboru smo se na Zlatem krogu prvič po ustanovitvi predstavili kot Fundacija Primoža Rogliča in iskreno nas veseli, da so nas udeleženci in partnerji letos podprli že četrtič.« András Hámori, predsednik uprave OTP banke, ki dogodek podpira od vsega začetka, je dodal: »Iskreno me veseli, da naše dolgoletno partnerstvo s Primožem in Loro ustvarja takšne zgodbe, kot je Zlati krog. Varno kolesariti v skupini 400 kolesarjev v družbi slovenskega prvaka, ki je obenem eden najboljših kolesarjev na svetu, je neverjeten občutek. Vesel sem, da lahko takšno izkušnjo vsako leto ponudimo tudi našim strankam, zaposlenim in poslovnim partnerjem.«

Fundacija Primoža Rogliča se zahvaljuje partnerjem dogodka OTP banki, Tissot in Adrii Mobil ter Kolesarskemu klubu Adria Mobil, občinam Novo mesto, Šentjernej in Straža, slovenski policiji, redarjem in vsem, ki so prispevali k varni in profesionalni izvedbi dogodka, ter vsem udeležencem, ki so podprli in soustvarili vizijo Fundacije.