Benjamin Šeško tudi uradno član “rdečih vragov”

Piše: C. R.

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je tudi uradno postal član angleškega prvoligaša Manchester Uniteda. Dvaindvajsetletni napadalec je že v petek prestal zdravniški pregled, danes pa podpisal pogodbo, ki ga veže do junija leta 2030. To sta potrdila tako njegov novi kot stari delodajalec Leipzig.

Šeško, za katerega sta se resno zanimala še dva angleška prvoligaša tudi Arsenal in nazadnje Newcastle, je s prestopom iz Leipziga v Manchester United postal slovenski rekorder glede na višino prestopnega zneska. Angleži bodo zanj nemškemu prvoligašu plačali 76,5 milijona evrov, skupna vsota pa lahko z dodatki naraste na 85 milijonov evrov.

“Zgodovina kluba je zelo posebna, ampak kar me res vznemirja, je prihodnost. Ko smo se pogovarjali o projektu, je bilo jasno, da je vse pripravljeno za nadaljnjo rast ekipe in za skorajšnje potegovanje za največje lovorike,” je za spletno stran Uniteda povedal Šeško.

“Od trenutka, ko sem prišel, sem čutil pozitivno energijo in družinsko ozračje, ki so ga ustvarili v klubu. Zame je to popoln kraj za to, da dosežem svoj maksimum in izpolnim svoje ambicije. Komaj čakam, da se začnem učiti od Rubena (Amorima, trenerja Uniteda; op. STA) in da se povežemo s soigralci za uspehe, za katere vemo, da smo jih skupaj sposobni doseči,” je dodal.

Šeško, ki je za reprezentanco na 41 tekmah dosegel 16 golov, je bil v zadnjih dveh sezonah igralec z največ doseženimi goli med nogometaši, starimi do 23 let, v petih najboljših evropskih ligah, v prejšnji sezoni pa je za Leipzig v vseh tekmovanjih dosegel 21 golov in šest podaj.

“Hvala vsem pri Leipzigu in navijačem. Klub mi je zagotovil optimalne pogoje za razvoj, tako da je bil prestop iz Salzburga v Leipzig najboljša možna odločitev. Rdeči biki bodo za vedno v mojem srcu in zagotovo jih bom spremljal še naprej. Enkrat Leipzig, vedno Leipzig,” je Šeško tudi nekdanjemu klubu namenil pohvalne besede.

Marcel Schäfer, športni direktor Leipziga, pa je ob slovesu od Šeška poudaril, da je v klub prišel kot zelo nadarjen, a mlad igralec, ki pa se je razvil v napadalca najvišje evropske ravni. “Tako ni presenečenje, da je vzbudil veliko zanimanje. Benji ima vse, kar nogometaš potrebuje za uspeh. To velja tako za športno kot osebnostno raven. Ponosni smo, da smo razvili še enega nogometaša za nivo elitne angleške lige. Hvala mu in vse najboljše v prihodnje,” je povedal Schäfer.

Kar 195 centimetrov visoki Slovenec, ki je leta 2023 zavrnil prestop k rdečim iz Manchestra, bo na Otoku po poročanju številnih angleških in slovenskih medijev, tudi The Suna, tedensko prejemal po 185.000 evrov plače, ki bi se povečala na 220.000 v primeru uvrstitve v ligo prvakov.

Šeško je sicer leta 2019 iz mladinske ekipe Domžal za 2,5 milijona evrov prestopil v Avstrijo k Salzburgu, tam najprej igral za “podružnični” Liefering, pozneje pa se leta 2023 iz Salzburga za 24 milijonov evrov preselil k Leipzigu.

“Benjamin ima redko kombinacijo izjemne hitrosti in sposobnosti fizično obvladati in prevladati branilce, kar ga uvršča med največje mlade talente svetovnega nogometa. Njegovo kariero smo podrobno spremljali. Vse naše analize in raziskave kažejo, da ima zahtevane kvalitete in tudi osebnost za uspešno igranje pri Manchester Unitedu,” je pojasnil športni direktor kluba z Old Trafforda Jason Wilcox.

Manchester United, ki je v prejšnji sezoni močno razočaral s 15. mestom v domači ligi, je na trenerskem mestu zadržal Rubena Amorima, ta pa je poleti pred Šeškom že dobil nekaj odmevnih okrepitev, kot so Bryan Mbeumo, ki je za 75 milijonov evrov prišel iz Brentforda, Matheus Cunha, ki je za 74,2 milijona prišel iz Wolverhamptona, in Diego Leon, ki je za štiri milijone evrov prestopil iz Cerra Portena. Novince bo United svojim navijačem predstavil na današnji prijateljski tekmi s Fiorentino v Manchestru.