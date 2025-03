Zreški turizem na prelomnici: Unitur v lasti sklada Advance Capital Partners. Pot navzgor, navzdol, ali?

Piše: Vančo K. Tegov

Slovenska družba Advance Capital Partners je z zreškim Uniorjem podpisala dogovor o nakupu turističnega podjetja Unitur. Njen investicijski sklad bo prevzel tudi Uniturjeve finančne obveznosti. Zaključek transakcije je predviden najpozneje jeseni, saj mora posel potrditi še agencija za varstvo konkurence, poročajo iz STA.

“Unitur je s smučiščem na Rogli, Termami Zreče, hoteli Rogla, Planja, Brinje, Natura, Atrij, Vital, Klasik in Medico, kočami, hostli, vilami, bungalovi, bazeni, welnessi ter številnimi restavracijami eno največjih slovenskih turističnih podjetij. Ima tudi izredno velike multiplikativne učinke na lokalno okolje,” so danes sporočili iz Advance Capital Partners.

S finančno močnim in stabilnim lastnikom bo lahko Unitur po njihovih besedah izkoristil ves svoj potencial. “Brez dvoma je pred družbo pomemben investicijski cikel, v katerem želimo nadgraditi ponudbo, razviti dodatne komplementarne storitve, izboljšati zasedenost hotelskih zmogljivosti in ustvariti celoletno destinacijo,” je povedal predsednik uprave Advance Capital Partners Aleš Škerlak.

S tem bi se Rogla in Zreče lahko po njegovih besedah postavila ob bok avstrijskim, francoskim in italijanskim letoviščem, obenem pa bi to prineslo tudi bolj stabilno in predvidljivo okolje za zaposlene.

Kaj se pravzaprav spreminja ali bi se moralo spremeniti s tem nakupom?

Tukaj je za pričakovati tudi, vsaj za dosego prej omenjenega postavljanja ob bok avstrijskim, francoskim in italijanskim letoviščem, nekaj več stabilnosti pri človeških virih, boljša selekcija in na koncu koncev možnost njihovega osebnega in kariernega premika. Pa odmik tudi od balkanskega delovnega oziroma kadrovskega bazena, kar roko na srce v zadnjih letih ni bila praksa. Če bo novi lastnik znal, želel in zmogel poseči v to materijo bo veliko storil tudi na dvigu ugleda in prepoznavnosti ter na spodobni ravni kvalitete destinacije.

Doslej je družba sklad prevzemnik izvedla več kot 30 prevzemov in združitev v regiji. Njen specialni investicijski sklad, prek katerega bo prevzela Unitur, je največji zasebni sklad kapitala v regiji. Ali bodo morda kakšne interakcije med seboj podobnimi družbami ki jih že ima v upravljanje ter sinergijske učinke? Bomo videli.

Ob dokončnem zaključku transakcije, ki je predvidena najkasneje do jeseni bo še veliko bolj jasnega ko bo šlo vse preko vseh možnih sit, ki so potrebna ob podobnih primerih pa nam preostane počakati in upati da »kruh« iz te prevzemne oziroma nakupne moke, užiten in prebavljiv za vse ki ga morajo, želijo in ga bodo morali znati pripraviti. Zadevo bomo spremljali koliko se da od blizu in z zadosti primerno dioptrijo.

Vso srečo enim in drugim!