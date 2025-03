Jutri koprski Pohod za življenje

Piše: Nova24tv.si

V nedeljo, 23. marca 2025, bo v Kopru potekal Pohod za življenje, ki odpira letošnjo serijo pohodov po Sloveniji. Organizatorji vabijo k množični udeležbi in poudarjajo pomen zaščite najmlajših in najranljivejših. Pohod bo potekal pod geslom “Človek že od spočetja” ter bo namenjen praznovanju življenja in podpori materam v stiski.

Pobudnik koprskega pohoda Slavko Samotorčan poudarja, da mu dogodek predstavlja predvsem praznovanje življenja: “Praznovanje! Slavje! Veselje!” V današnjih časih, ko prevladuje toliko negativnosti, je pomembno, da se veselimo življenja, meni.

Vodja pohoda Urša Cankar Soares izpostavlja, da nerojeni otroci nimajo svojega glasu, zato je dolžnost družbe, da jih brani. Ob tem poudarja, da so organizatorji razočarani nad neznanimi aktivisti, ki so letos v Kopru potrgali plakate za dogodek. Kljub temu jih to ne bo ustavilo.

“Zdi se mi lepo, da lahko v različne kraje Slovenije prinesemo tako dragocena sporočila za življenje, in to doživljam kot privilegij. Zelo se veselim dogodka,” je dejala v nedavni oddaji Tema dneva, k udeležbi pa je pozvala tudi v videoposnetku na družbenem omrežju X.

Vabljeni na Pohod za življenje v Kopru 🌞, to nedeljo ob 12.00 pri Taverni. pic.twitter.com/ZyFbqScVjD — Pohod za življenje (@PohodZaZiv) March 18, 2025

Pohod za življenje se bo po Kopru nadaljeval še v Mariboru in Ljubljani. Organizatorji vabijo vse, ne glede na njihova stališča, da se pridružijo dogodku in sodelujejo v dialogu o pomenu življenja ter zaščiti najranljivejših med nami.