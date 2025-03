(FOTOGALERIJA) Človek je človek že od spočetja: Prvi letošnji Pohod za življenje je lepo uspel!

Piše: slo-solar.si

V Kopru je včeraj potekal prvi letošnji Pohod za življenje, na katerem se je zbralo več kot tisoč udeležencev, predvsem družin in otrok, je poročal Radio Ognjišče. Zbrane je je pozdravil in blagoslovil koprski škof Peter Štumpf z njimi zmolil Angel Gospodov. Pričevanja in nagovori so potrjevali, da je človek zares človek že od spočetja dalje.

Zbrani so bili glas tistih, ki še ne morejo govoriti – dojenčkov v maminih trebuščkih; navzoči so se zahvalili za svoje življenje, za življenja naših staršev, starih staršev, bratov in sester. Po opoldanski molitvi, ki jo je vodil škof Peter Štumpf, je zbrane nagovorila voditeljica pohoda za življenje v Sloveniji, Urša Cankar Soares. Spomnila je na znanstveno dejstvo, da se človeško življenje začne ob spočetju. Vendar tudi če tega ne bi točno vedeli, to ne bil argument za splav, je poudarila Urša. »Če je možnost, da je v maternici človeško življenje, bi bilo strahotno, da bi ga ubili«, je dejala, opisala razvoj otroka v materinem telesu in se vprašala, kako se lahko kot družba odločimo, da je tako velika skupina ljudi, kot so ljudje v maternici, manj vredna, kot tisti, ki smo že prišli iz maternice. Namenoma vzeti življenje nedolžnemu človeku je vedno narobe, je še dejala Urša Cankar Soares.

Pričevanje babice Nataše Juriševič

Uršine besede je potrdila upokojena babica Nataše Juriševič. Mamicam v stiski je že večkrat svetovala, naj otroka obdržijo in mnoge so se potem vesele vrnile z otrokom na prvi pregled. „Z vsako pacientko sem se pogovorila o posledicah in škodi, ki se lahko konča žalostno. Če je bila pri kateri ugotovljena nosečnost in bila nezaželena, sem si še posebej vzela čas za pogovor“ je povedala. Poslušala je njihove zgodbe, polne žalosti in stisk, in jih kljub temu vzpodbujala, naj premislijo, ker jim je prav ta mali otrok namenjen in bo prinesel v njihovo življenje veliko veselja. „Za vsako dekle ali ženo, ki si je premislila in obdržala otroka, je bila zame velika zmaga, veselje in sreča… Zakaj? Mame so po 6-8 tednih prišle na pregled in nekatere so prinesle pokazat otročička,“ je dejala Nataša Juriševič. In ne le to: mama, ki jo je spodbujala in podpirala, da je otroka obdržala, ima zdaj prav po tej hčerki že tudi prvega vnuka.

