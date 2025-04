(VIDEO) Zakaj se Žan Mahnič včasih počuti kot ljubimec predsednice DZ

Piše: Moja Dolenjska

Poslanec SDS Žan Mahnič je med sredino sejo DZ razkril občutke, ki ga prevevajo, ko državni zbor dela v poznih večernih oz. že jutranjih urah. Kot je iskrivo dejal, ima v takih primerih občutek, kot da je Bor Zuljan, sicer ljubimec predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ob čemer je požel bučen smeh preostalih poslancev.

Z izjavo je Mahnič nedvomno ciljal na poročanje nekaterih medijev, ki so preverjali obiske pri predsednici DZ v državnem zboru. Med drugim so ugotovili, da je vsaj eden od obiskov trajal vso noč, pri čemer so ugibali, ali ni morda pri predsednici DZ “prespal” Zuljan.

Iz državnega zbora so sicer pozneje pojasnili, da se lahko kdaj tudi zgodi, da kakšen od obiskovalcev ob odhodu ne odda kartice, ki jo prejme ob prihodu, in jo vrne šele naslednji dan. Tako je v sistemu zmotno zabeleženo, da je bil v državnem zboru vso noč.

Nastop Mahniča si je mogoče ogledati tukaj.