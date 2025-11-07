(VIDEO) Agropop imel tiskovno konferenco ob 40-letnici skupine

Piše: C. R.

Legendarna slovenska skupina Agropop je ob svoji 40-letnici pripravila tiskovno konferenco, ki je potekala v sredo, 5. novembra 2025, ob 11.30 v Letnem baru Tivoli v Ljubljani.

Dogodek je bil namenjen predstavitvi prihajajočih projektov in priprav na veliki jubilejni koncert v Hali Tivoli, s katerim se skupina vrača na oder po več letih premora.

Organizatorji so poskrbeli za sproščeno druženje z mediji in oboževalci, kjer so člani skupine razkrili več o svojih načrtih in spominih na štiri desetletja glasbenega ustvarjanja.