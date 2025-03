Ustaljena praksa je, da soprogo Janija Severja v službo vozi šofer v Kumrovem mercedesu

Piše: Spletni časopis

“Bralec Domovine, ki stanuje na Dalmatinovi ulici v Ljubljani, nas je obvestil, da je v zadnjem času večkrat opazil, da prihaja zjutraj šofer s službenim vozilom po njo in jo odpelje. Sklepa, da jo vozi v službo. Glede vozila: gre za luksuzni mercedes EQE 350 4Matic, ki je bil izbran celo za menedžerski avto leta 2023. Za službeno vozilo pa si ga je omislil minister Kumer. Mar tudi za prevažanje Kristine Sever!?”

Tako je v Domovini novinar Nenad Glücks opozoril na zlorabo na ministrstvu za okolje, kjer vodjo kabineta Kristino Sever v službo vozi šofer v »ministrovem« mercedesu. Vodje kabinetov niso med funkcionarji, ki bi bili po zakonu upravičeni do takšnih privilegijev, opozarja Domovina. Bojana Kumra je premier Robert Golob na funkcijo postavil kot svojega nekdanjega podrejenega na Gen-I.

Kristina Sever je žena nekdanjega urednika tednika Mladina Janija Severja, tudi filmskega producenta, ki je v času vlade Boruta Pahorja zaslovel z izjemnimi reklamnimi spoti za pozneje izgubljeni referendum za pokojninsko reformo, v katerih je nastopala Urška Čepin. »Za štiri spote sem izdal račun za 15.000 evrov,« je Sever takrat potrdil, da je njegovo zasebno podjetje Sever & Sever posnelo videe z lepotičko Urško Čepin, ki jih je zaradi dobre volje, ki so jo sprožili v javnosti, Pahor umaknil in to pojasnil tako: “Pokojninska reforma je preresna stvar, da bi se na ta račun šalili.” Takratni direktor vladnega urada za komuniciranje Darijan Košir pa je potrdil, da so oglase pri Severju naročili, in povedal, da bodo plačali račun, ki mu je treba prišteti še DDV, in bo torej znašal okoli 18.000 evrov.

Pred tem je vladni Ukom trdil, da so za spletni nastop v kampanji najeli specializirano spletno agencijo Innovatif, ki je del Skupine Futura in je izdelala tudi spletno mesto Pokojninska.si ter izvedla produkcijo spletnih videoposnetkov »za« in »proti«. Košir je spremembo pojasnil, da jim je Innovatif le priporočil izvajalca, ki mu bodo plačali delo.

Preden je soproga Janija Severja zasedla pozicijo vodje kabineta pri ministru Bojanu Kumru, je bila sedem let vodja službe za korporativno komuniciranje v družbi Elektro Ljubljana, opozarja Glücks v Domovini in dodaja, da je bil tam njen šef Andrej Ribič, ki je po vodenju državnega Elektra Ljubljana postal vodja volilnega štaba Gibanja Svoboda pred državnozborskimi volitvami leta 2022. Danes pa je za Svobodo šef uprave Darsa, kar so tam zanj odstopili Valentina Hajdinjaka (NSi).

Valentin Hajdinjak in Andrej Ribič Foto: DZ/Matija Sušnik

Iz Domovine so na ministrstvu preverili, zakaj šefico kabineta vozijo v službo v ministrovem mercedesu in odgovorili so jim, da je to ustaljena praksa: »Vodja kabineta v sklopu svojih nalog spremlja ministra na delovnih srečanjih in službenih poteh. Po potrebi jo voznik prepelje na domači naslov pred začetkom ali po koncu službenih obveznosti, kar je ustaljena praksa.«