(MISEL ZA GOSPODOV DAN) “Usmiljenja hočem in ne daritve!”

Piše: Blagovest.si

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 9,9-13) Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal moža, Mateja po imenu, ki je sedél pri mitnici, in mu je rekel: »Hôdi za menoj!« In ta je vstal in šel za njim. Medtem ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo precéj cestninarjev in grešnikov. Jedli so z Jezusom in njegovimi učenci. Farizeji so to opazili in govorili njegovim učencem: »Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji in grešniki?« On pa je to slišal in rekel: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede: Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«

Odlomek o poklicanosti evangelista in apostola Mateja – sam avtor o tem pripoveduje v tretji osebi – je značilen primer, kako Jezus povsem po svoje izbira tiste, s katerimi se je obdal. Le malokdo od tistih, ki so ga že spremljali, bi pomislil, da bo v tej družbi tudi nekdo, ki je sodeloval z rimsko oblastjo zaradi denarja. Torej cestninar ali pobiralec davkov, kar pač želite. Evangelist, ki v hebrejščini nosi ime Levi (kar je pogosto ime med Judi), sicer o svoji poklicanosti spregovori zelo na kratko, v dveh stavkih. Zgolj to, da ga Jezus pokliče, in on se takoj odzove.

Morda se takšen opis zdi nekoliko naiven in poenostavljen. Zagotovo se je cestninar večkrat srečeval z Jezusom med opravljanjem svojega poklica, ki ni bil ravno časten v očeh sorojakov. Toda glede na pripoved o cestninarju Zaheju lahko sklepamo, da je Jezus imel tudi do cestninarjev zelo specifičen odnos. V priliki o farizeju in cestninarju je slednjega opisal, kako je prosil usmiljenja. A na drugi strani je, ko je dajal navodila, kako je treba opominjati grešnike, med tiste bolj »nepokorne« izenačil s pogani in cestninarji. Matej je verjetno že nekaj časa imel v sebi željo po boljšem življenju od bogatenja s službo, ki je dejansko spadala pod rimsko oblast. Klic Jezusa, naj mu sledi, je verjetno dokončno prebudil v njem odločitev, da se pridruži Jezusovim učencem in kasneje postal eden od štirih, ki so zapisali evangelij (a le dva od njih sta bila med dvanajsterimi apostoli).

Več: https://blagovest.si/aktualno/misel-za-gospodov-dan-usmiljenja-hocem-in-ne-daritve/