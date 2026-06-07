V Kopru naj bi alžirski študent posilil študentko

Piše: S. K. (Nova24tv)

Po naših informacijah naj bi v soboto, 6. junija, zjutraj, v Kopru, prišlo do posilstva. Storilec naj bi bil alžirski državljan.

Žrtev posilstva naj bi bila študentka, študent pa naj bi bil tudi osumljeni storilec. Do posilstva naj bi po naših informacijah prišlo v enem izmed tamkajšnjih študentskih domov.

Posilstvo naj bi bilo prijavljeno, policija pa naj bi že izvajala postopke. V zvezi z informacijami smo se že obrnili na policijo, kjer preverjamo točnost prejetih informacij.

Na odgovore policije še čakamo

Na policijo smo naslovili več novinarskih vprašanj. Med drugim smo jih zaprosili za potrditev, ali so v petek res obravnavali prijavo kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost na območju študentskega doma v Kopru, ali je bila v zvezi s primerom odvzeta prostost kateri osebi ter kakšen postopek trenutno vodijo. Prav tako smo povprašali, ali lahko potrdijo državljanstvo osumljenca, starost vpletenih oseb in lokacijo, kjer naj bi obravnavali prijavo. Zaprosili smo tudi za vse dodatne informacije, ki jih lahko zaradi interesa javnosti posredujejo o primeru.

Poudarjamo, da so informacije neuradne, dokler ne prejmemo potrditve s strani policije. Ko odgovore prejmemo, bomo prispevek seveda ustrezno dopolnili.