Udaril po Melaniji, zasul ga je gnev sledilcev

Piše: Moja Dolenjska

Slovenski fotograf Arne Hodalič se je na družbenem omrežju lotil Slovenke in prve dame Amerike Melanije Trump. Med drugim je ponovil besede Vesne Vuk Godina, da bi se morali kot država in narod Melaniji odreči ter podvomil, da “prihodki od torte, ki so jo v Sevnici poimenovali po njej, upravičujejo njeno poveličevanje “. Pohvalil se je tudi, da je pred leti z njo na jahti preživel en teden.

Že kmalu zatem so ga z jeznimi komentarji zasuli sledilci, ki jih je zmotilo, da se na tak način govori o najbolj znani in očitno tudi zelo priljubljeni Slovenki.

Alenka Rebec: “O moj bog, to pa deluje kot hudo zamerljivo stokanje (očitno) nekoč zavrnjenega moškega, ki v tednu dni skupnega (!) jadranja nekoč nekdaj … ni dobil (kar si je očitno moooočno želel. Arne, držite se le fotografije … v fotografiji ste odlični. S takim javnim blatenjem neke osebe na družbenem omrežju pa več poveste o sebi, kot o njej … in na tak (v resnici nizek) nivo se vam v vaših letih res ni potrebno spuščati.”

Martina Hegediš: “O njej bo govorila zgodovino z Veliko začetnico. O njej bojo pisale knjige in učbeniki. Njen stil prekaša Jackie Kennedy. Majhnost Slovenskega naroda in posameznikov v njej, te veličine ne zmore dojet in prenest. Ni ga večjega ljubosumja v Sloveniji kot, če nekomu uspe v svetu, tako kot je njej. Ona, gospa Trump, osebno pozna papeža, vse kronane glave in predsednike tega sveta.”

Evalda Bizjak: “Brez zamere ampak nad vašim podpihovanjem sem pa res razočarana. V mojih očeh ste bili spoštovanja vredni a ste si vso to mnenje zapravili. In še o Melaniji, pravico ima živeti svoje življenje in nikomur ni dolžna polagati računov.”

Darinka Mikuletic: “Kako zelo se motite in zelo sem razočarana,ker sem vas imela za razgledanega človeka,ne pa da poslušate razne intrigante. Ga.Melanijo so že v prvem mandatu oblatili naši novinarji in nekateri politiki, sedaj pa hočete,da ona zagovarja Slovenijo.Hrvatje bi ji ri… oblizali,če bi imeli prvo damo sveta. Slovenska fovšija in pokvarjenost je neizmerna, škoda.”

Jan Macarol: “Kar je preveč, je preveč, pravi Arne Hodalič, ki je z Melanijo preživel slab teden na jadrnici (slika v priponki, da ne pozabimo na dokazni material). Citira prof. Vesno Godino, ki bi Melanijo najraje izbrisala iz slovenskega DNK, ker je sokriva Trumpovega ‘brutalnega primitivizma’. Očitno je torta iz Sevnice premalo sladka, da bi odtehtala ta greh. Medtem ko Arne jadra po morju moralne superiornosti, pa mi v Butalah še vedno ližemo prste po melankini torti in se sprašujemo – če se ji odrečemo, ali lahko obdržimo vsaj recept?”

Marjan Trček: “Veliko lažje se odrečem tebi kot Melaniji. Who the f … is Hodalič?”