(GLOSA) Brez pajacev mi živeti ni – kajne, Asta in Robi?

Piše: Gašper Blažič

Čeprav smo v Cankarjevem letu, imam vtis, da odhajajoča ministrica za kulturo Asta Vrečko ni čisto dobro dojela pomena našega velikega literata, nad katerim sicer precejšen del Slovencev viha nosove.

No, morda pa malo drugače gleda na to, kaj so črtice in kaj pomeni skodelica kave. Namreč, če držijo naše informacije, jo je Asta skupaj s Simonom in Luko pobrisala na kavo prav takrat, ko so preostali člani vlade razpravljali o (ne)pridružitvi Slovenije tožbi proti Izraelu zaradi domnevnega genocida. Ja, temu se reče pametno kofetkanje, ki se ga da naučiti že z bojkotiranjem (kot se reče po najstniško: s špricanjem) pouka.

No, šef Robi ni dal Asti neupravičene ure, ker mu je dejansko rešila kožo, sicer bi v javnost prišlo še več posnetkov iz nabora »črne kocke«. Verjamem pa tudi, da na mizi ni bila samo skodelica kave, ampak tudi kakšna druga vrsta črtic – ne samo tiste Cankarjeve. Zato pa sedaj taka groza in strah, ko novonastala koalicija grozi z zakonom, ki bojda posega v pravice ter integriteto poslancev. Gre za zakon, ki naj bi uvedel testiranje na droge. Nenapovedano. Tako kot nekdaj spraševanje v šoli ali pa kontrola umivanja zob s pomočjo tablet, ki so zobno umazanijo izdatno pobarvale in se je grešnik takoj osramotil pred celotnim razredom.

Ja, tako je bilo to v času socializma. Sedaj so novi časi, štejejo pravice posameznika. Saj se spomnite, kako je Asta prepovedala snemanje v prostorih svoje poslanske skupine? Češ, nikogar ne briga, kakšni so naši kavči in radiatorji. Prav zaradi tega verjamem, da Robi, Asta in Matjaž potrebujejo čim več uporabnih pajacev, ki bodo za njihove potrebe izvajali t. i. kontrolo škode. In ščitili njihovo integriteto. Ne zaradi plačila, ampak iz prepričanja. Ker je tako pač prav. Nekateri pač uživajo v tej vlogi in že v tem je njihovo plačilo. Tu in tam jim pripada tudi kakšna črtica. Tista bela …