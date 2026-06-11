(PREJELI SMO) Po hudi ujmi verjamemo v hitro pomoč in uspešno obnovo prizadetih kmetij

Piše: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS

Forum za kmetijstvo in podeželje z veliko zaskrbljenostjo spremlja posledice neurja s točo, ki je prizadelo številne kmetije. Po prvih ocenah so škode na pridelkih izjemno velike, ponekod tudi popolne. Mnogi kmetje so v nekaj minutah izgubili sadove celoletnega dela, sredstva za preživetje svojih družin in pomemben del prihodnje pridelave hrane.

Izražamo iskreno solidarnost z vsemi prizadetimi kmeti in njihovimi družinami. Posebej nas skrbi položaj tistih, ki nimajo urejenega zavarovanja in jih je ujma postavila v izjemno težak socialni in gospodarski položaj.

Od pristojnih institucij pričakujemo hitro oceno škode ter pripravo in izvedbo vseh razpoložljivih ukrepov za pomoč prizadetim kmetijam. Potrebni bodo tako interventni ukrepi za odpravo najhujših posledic kot tudi ustrezna finančna pomoč za ponovno vzpostavitev pridelave.

Prepričani smo, da bo tokratna Vlada Republike Slovenije že danes pokazala posluh za stiske slovenskih kmetov ter z ustreznimi in pravočasnimi ukrepi pomagala pri odpravljanju posledic ujme. Kmetijstvo ni le gospodarska dejavnost, temveč temelj prehranske varnosti, poseljenosti podeželja in ohranjanja kulturne krajine.

Člani Forum za kmetijstvo in podeželje bomo še naprej spremljal razmere na terenu ter si prizadevali, da bodo glas in potrebe prizadetih kmetov slišani in upoštevani.