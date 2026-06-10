“Poletne počitnice za otroke so predolge!”

Piše: C. R.

V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je danes zavzelo za to, da bi počitnice s sedanjih devet skrajšali na šest tednov. Menijo namreč, da “pretirano dolge počitnice” vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok.

“Samo zato, ker se je nekaj vedno delalo tako, še ne pomeni, da je dobro in mora tako tudi ostati,” je danes opozoril predsednik deželnega združenja staršev šoloobveznih otrok na Dunaju Georg Brockmeyer in pozval k resni, na dejstvih temelječi razpravi.

Šest tednov poletnih počitnic je dovolj, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zapisano v gradivu, ki so ga pri združenju pripravili za medije. V njem so med drugim navedeni tudi ustrezni predpisi v drugih državah, kot so Nemčija, Danska in Velika Britanija.

Devettedenske poletne počitnice v Avstriji je mogoče zgodovinsko pojasniti le s potrebami delovno intenzivnega kmetijskega sistema iz preteklih let, vendar “danes nikomur ni treba kositi sena”, je ponazoril Brockmeyer.

Združenje meni, da bi bilo treba dodatne tri tedne šolanja, ki bi jih pridobili z reorganizacijo, uporabiti za izobraževalne programe, za katere je sicer malo časa. Predlagajo “novo, alternativno poletno šolo”, ki bi vključevala projektne dneve, tečaje plavanja in kolesarjenja ter učne skupine mešane starosti za odpravo učnih vrzeli ali spodbujanje znanja.

Dunajsko združenje staršev je poudarilo, da so to le začetni predlogi in da so odprti za nadaljnje ideje. Trenutno sicer niso del nacionalne krovne organizacije združenj staršev šoloobveznih otrok, še poroča APA.