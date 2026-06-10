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Nekdanji poslanec, znan po svingerski aferi, z umazano objavo nad Katjo Kokot

FokusRumeno
Aurelio Juri ima veliko časa za pisanje neumnih objav. (foto: Bojan Šuštar / STA)

Piše: G. B. 

Aurelio Juri, nekdanji poslanec DZ ter Evropskega parlamenta, tudi v zrelih letih ne more brzdati svojih nagibov. Pred leti se je znašel v središču pozornosti zaradi svingerskega škandala, sedaj mu ne ostane drugega, kot da po družbenih omrežjih lomasti na nizkoten način. 

Tokrat si je za tarčo izbral zadnje čase velikokrat napadano vodjo poslanske skupine Resni.ca Katjo Kokot in jo primerjal kar s Pujso Pepo. No, verjetno sam že ve, zakaj.

No, skrajnim levičarjem se zdi objava celo duhovita, a v resnici je cinična. Verjetno pa je razlog za takšne objave velika frustracija levičarjev, ker je poslanka Katja Kokot vse od začetka nastopa poslanskega mandata ena najbolj prepoznavnih in tudi pogumnih poslank, ki so levičarskim razgrajačem hitro nastavile ogledalo.

Seveda je tudi jasno, da so takšne primerjave in spotikanje ob videz povsem otročje in več povedo o tistih, ki takšne zapise objavljajo.

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