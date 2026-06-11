Peter Jančič se očitno vrača na Siol.net, vprašanje je samo, kdaj

Piše: G. B.

Urednik in novinar Peter Jančič se očitno vrača na portal Siol.net, od koder so ga potem, ko je oblast prevzela Golobova vlada, odslovili in uredniško politiko nagnili v levo.

Peter Jančič sicer že dolgo časa ureja in piše za svoj portal Spletni časopis, v preteklosti je bil med drugim odgovorni urednik Dela, pred tem pa dopisnik Večera. Urednik Siola je bil med leti 2020 in 2022, nato ga je zamenjal izbranec levice Mihael Šuštaršič.

Imenovanja urednika Siola je sicer stvar podjetja TS Media, ki izdaja omenjeni medij, lastnik podjetja pa je Telekom Slovenije. Vse je sicer odvisno od nadzornega sveta Telekoma, ki ga sicer še vedno vodi Golobov izbranec Žiga Debeljak, sicer prvi mož SDH.

Tudi zato ni mogoče pričakovati, da bo Jančič čez noč postal urednik. Uredništvo sicer trenutno vodi od prvega maja dalje Katja Nakrst kot vršilka dolžnosti, pred njo je bil urednik Jaka Lopatič, ki je nasledil Šuštaršiča, slednji se je namreč vrnil na STA na uredniško funkcijo. TS Media pa od 14. maja dalje vodi Igor Gajster, pred njim je sicer kratek čas to funkcijo zasedal Roland Žel, sicer kader Damirja Črnčeca.

Skupščina delničarjev Telekoma Slovenije naj bi se sicer sklicala za 18. junij, torej čez en teden. Morda bo takrat tudi kaj več znanega glede uredniške politike Siol.net.