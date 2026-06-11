(PREJELI SMO) Prijava škode po vremenski ujmi

Piše: Zavarovalnica Triglav

Neurja s točo, močnim vetrom in obilnim deževjem, ki so v torek in sredo prizadela območja od zahodne oz. severozahodne do vzhodne Slovenije, so po navedbah Zavarovalnice Triglav povzročila precejšnjo škodo tako na objektih in vozilih kot na kmetijskih površinah. Vetrolom je po doslej zbranih podatkih najbolj prizadel območje Komende, toča pa območje Škofje Loke. Zastopniki Zavarovalnice Triglav so že na terenu, v zavarovalnici pa prebivalcem svetujejo, naj v vremenskih ujmah in pri odpravljanju posledic najprej poskrbijo za svojo varnost ter varnost svojih bližnjih, šele zatem za premoženje in prijavo škode zavarovalnici.

V vzhodni Sloveniji je največ škode povzročil zlasti močan veter na območju Ptuja, na območju Ormoža pa toča in močni nalivi. Meteorne vode so po doslej zbranih podatkih Zavarovalnice Triglav prizadele tudi območje Cerknega in Železnikov.

Varnost in prijava škode

Šele tedaj, ko razmere dopuščajo oz. je varno, naj prebivalci poskušajo preprečiti nadaljnjo škodo (npr. začasno pokritje poškodovane strehe, odstranitev nevarnih delov, drevesnih vej ….), in prijavijo škodo zavarovalnici. Škodo naj ustrezno dokumentirajo – s fotografijami poškodb ter shranjeno relevantno dokumentacijo.

Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodo najhitreje in najenostavneje prijavijo:

– prek spletnega obrazca na tej povezavi,

– digitalne poslovalnice i.triglav, ki je na voljo tudi kot mobilna aplikacija,

– brezplačne dežurne telefonske številke 080 555 555.

Kljub temu, da za prijavo škode velja tridnevni rok po njenem nastanku, v primeru škode zaradi neurij upoštevajo tudi kasnejše prijave. Izjema je prijava škode v kmetijstvu, ki jo je treba prijaviti čimprej ali najkasneje v treh dneh, še posebej pred žetvijo.

V Zavarovalnici Triglav si prizadevajo vse primere zavarovancev obravnavati čim hitreje, ko to dopuščajo okoliščine. Škoda zaradi naravnih ujm pa zahteva še odločnejši odziv in prednostno ukrepanje na terenu. Stranke, ki bodo škodo prijavile na daljavo, bodo predstavniki zavarovalnice poklicali v najkrajšem možnem času in se z njimi dogovorili o nadaljnjem poteku reševanja škodnih zahtevkov.

Škodo, ki jo na stanovanjskih objektih ali stanovanjski opremi povzroči vihar, krije zavarovanje DOM. Poslovne in druge zgradbe ter oprema so zavarovane s t.i. požarnim zavarovanjem. Škodo, ki jo povzroči npr. padec drevesa ali strešnikov na avto, pa krije zavarovanja avtomobilskega kaska, in sicer zavarovanje delnega kaska po kombinaciji B – požarne nevarnosti in naravne nesreče.

Tukaj najdete nekaj nasvetov za prijavo škode po neurjih, na tej povezavi pa video nasvet, kako ravnati v primeru naravnih nesreč in prijaviti škodo na nepremičnini. Še več vsebine o tem, kako se zavarovati in ukrepati v primeru močnega vetra, najdete v članku na Vse bo v redu.

Spremljajte opozorila in preverite tveganja

Vremenskih pojavov ne moremo preprečiti, lahko pa storimo vse za to, da smo nanje čim bolj in pravočasno pripravljeni. V pomoč je lahko tudi aplikacija Triglav Vreme, v kateri lahko uporabniki aktivirajo potisna sporočila, ki opozarjajo na različne vremenske dogodke, in se tako pripravijo na pravočasno ukrepanje.

Pri oceni, katerim naravnim nesrečam so na določenem območju najbolj izpostavljeni, je lahko prebivalcem v pomoč tudi ocena tveganja v aplikaciji i.triglav. Preverijo lahko stopnjo izpostavljenosti svoje nepremičnine potresu, poplavam, toči, streli in zemeljskemu plazu.