Takšna novost se obeta pri ogledu te zelo priljubljene rimske znamenitosti – turisti tega ne bodo ravno veseli

Piše: C. R.

Turisti bodo morali od februarja za ogled znamenitega vodnjaka Trevi v Rimu odšteti dva evra, prebivalci italijanske prestolnice pa ga bodo lahko še naprej obiskovali brezplačno, je danes potrdil župan Roberto Gualtieri. Zaračunavati bodo začeli tudi obiske v petih muzejih.

Turisti bodo morali od februarja za ogled vodnjaka Trevi od blizu plačati dva evra, medtem ko si bodo znameniti vodnjak na istoimenskem trgu v Rimu od daleč lahko ogledali brezplačno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gualtieri je danes napovedal še, da bodo začeli zaračunavati tudi obiske petih muzejev – vile cesarja Maksencija, Napoleonov muzej, muzej Carlo Baracco, muzej Pilotti in muzej Canonica, vstopnice pa bodo stale pet evrov.

Oblasti v Rimu ocenjujejo, da bi vstopnine za dostop do vodnjaka Trevi v mestno blagajno lahko prinesle 6,5 milijona evrov letno, je še dejal Gualtieri.

Prebivalci Rima bodo medtem lahko še vedno prosto in brezplačno dostopali do slavnega vodnjaka, ki je za Kolosejem druga najbolj obiskana rimska znamenitost. Vsako leto ga obišče več milijonov turistov – povprečno okrog 30.000 na dan.