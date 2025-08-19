Saj ni res, pa je: Erjavec se predstavlja kot “teflonski” politik

Piše: C. R.

Dolgoletni slovenski politik in večkratni minister Karl Erjavec bo, kot kaže, v prizadevanjih za vrnitev v aktivno politiko izkoristil svoj sloves “teflonskega politika”, ki si ga je pridobil s preživetjem različnih političnih viharjev. Tako s plakatov, ki so jih postavili po Sloveniji, pozdravlja kot “odporen, vztrajen, teflonski Karl”.

Karl Erjavec bo na prihajajočih državnozborskih volitvah nastopil s svojo novo stranko Zaupanje. Na plakatih pa so se poigrali tudi z barvami in v imenu ločeno izpostavili besedi “za upanje”.

Geslo stranke je Zaupanje za varno prihodnost, kot pojasnjujejo, pa povzema bistvo njegove vizije, ki je “povezovanje, odgovornost, hvaležnost in trdna vera v skupno prihodnost Slovenije”.

“Izkušnje niso breme, ampak orodje za gradnjo prihodnosti,” ob tem sporoča Erjavec, ki bo ob lansiranju kampanje prihodnji teden tudi podal izjavo za medije.

Erjavec je bil sicer dolga leta prvak DeSUS in znan po tem, da mu nazadnje nihče ni mogel zaupati, saj je izdajal praktično vse koalicijske partnerje. Nekateri ga ljubkovalno kličejo “Džoko” …