Macron od svoje žene dobil “eno okoli ušes” – sedaj je razlog razkrit

Piše: C. R.

Prva dama Francije Brigitte Macron naj bi lani svojemu soprogu, francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, prisolila klofuto zaradi sporočil, ki naj bi jih poslal iransko-francoski igralki Golshifteh Farahani. To v knjigi z naslovom (Skoraj) popoln par, ki je izšla v Franciji, trdi njen avtor, novinar Paris Matcha Florian Tardif.

Leto dni po tem, ko je Brigitte Macron svojemu soprogu prisolila klofuto, medtem ko sta zapuščala predsedniško letalo ob prihodu v Vietnam, je dogodek znova v središču pozornosti. Maja lani so posnetki postali viralni in sprožili številna ugibanja o razdoru para, ki je vztrajal, da je šlo le za šalo.

Vendar pa novinar tednika Paris-Match Florian Tardif v knjigi Un couple (presque) parfait oziroma (Skoraj) popoln par, ki je v sredo izšla v Franciji, ponuja novo različico dogodkov. Razlog za prepir naj bi bila jeza in ljubosumje prve dame, potem ko je odkrila sporočila, ki naj bi jih Macron pošiljal iransko-francoski igralki Golshifteh Farahani, poročajo tuji mediji.

“V resnici je bil to sentimentalen prizor,” je Tardif v sredo dejal v pogovoru na radiu RTL. Kot je zatrdil, je bila klofuta posledica ljubosumja prve dame, potem ko je odkrila sporočila, povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Tardif je dejal, da je imel Macron več mesecev “platonsko razmerje” s Farahanijevo. Vendar pa so nekatera sporočila, ki so mu jih, kot je zatrdil avtor knjige, posredovali ljudje blizu predsednika, “šla precej daleč”, poroča portal Politico.

Kot še navaja Politico, je vir blizu prve dame zanikal, da bi bil dogodek, ki so ga posnele kamere, posledica razkritij o Macronovem domnevnem razmerju z igralko. Elizejska palača, ki je posnetke klofute sprva označila za lažno novico, kasneje pa incident označila za “igro”, se uradno ni odzvala. Farahani je že pred tem zavrnila govorice o razmerju z Macronom, doslej pa se javno prav tako ni odzvala na navedbe v Tardifovi knjigi.