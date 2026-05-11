Ritem srca 2026 – festival sodobne krščanske duhovne glasbe

Piše: SŠK

Radio Ognjišče pripravlja v četrtek, 21. maja 2026, ob 20. uri v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu v Ljubljani festival sodobne krščanske glasbe “Ritem srca”, edini tovrstni festival v Sloveniji. K sodelovanju vsako leto povabimo glasbene ustvarjalce, ki jim je glasba mnogo več kot način zabave, tudi pot do srca in možnost za prinašanje sporočila vere, upanja in ljubezni.

Iz lepega števila prijav na letošnji razpis je festivalska komisija izbrala devet pesmi, s katerimi se bodo na festivalskem odru ob spremljavi festivalskega benda predstavili: Matej Šoklič, Alex Volasko, Utrip Kraljestva in Tadej Ogorevc, Denis Trap, Antonio Tkalec, Ana Gabršček Tacol, Eyes Of Faith, Neža in Damjan Pančur ter Valentina Reberšak.

Kot v preteklih letih se bo festivalsko dogajanje v Zavodu sv. Stanislava začelo z druženjem ob stojnicah od 17.30 naprej, ko bo potekal tudi Mali oder, ob 19.30 pa bo veliki oder odprla zasedba Rapha Worship. Ob 20.00 sledi uraden začetek festivala s predstavitvijo novih pesmi in spremljevalnim programom v izvedbi festivalskega benda z gosti.

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je o Ritmu srca dejal: »Najprej se mi Ritem srca zdi pomemben že zaradi imena samega. Svet namreč ne živi več v ritmu srca, ampak v ritmu ugodja, dobička, zabave, srce pa se vedno manj sliši. Ritem srca pa nas spomni, da je prvi glas našega življenja bitje srca naše mame. Potem pa je Ritem srca praznik ustvarjalnosti mladih, ki imajo odlične talente in ob tem dogodku ti talenti lahko pridejo do izraza. Na ta način njihova ustvarjalnost v našem cerkvenem prostoru, ki je bil vedno rodoviten, navdušuje z novimi dosežki navdihov Duha in sodelovanja človeka. Vse to pa pomaga, da mladi izrazijo svojo vero, da molijo svoje molitve in častijo Boga s svojo mladostjo in navdušenjem. Bog daj, da bi vse to bilo nalezljivo.«

Gostitelj festivala, direktor Zavoda sv. Stanislava Tone Česen pa je o Ritmu srca zapisal: »Glasba povezuje ljudi med seboj in duhovna glasba odpira človekovo srce in njegov pogled k Božjemu. Ritem srca je tisti trenutek v letu, ko ustvarjalci sodobne krščanske glasbe predstavijo nove skladbe. Slavljenje z znanimi in novimi skladbami z vsega sveta pa nam udeležencem omogoči nepozabno izkušnjo.«

Vstopnice je v predprodaji mogoče kupiti prek spletne strani Katoliške mladine.