Razkrili vzrok smrti slovitega zvezdnika in njegove žene, preiskava je pokazala neverjetne stvari

Piše: C. R.

95-letnega Hackmana in 63-letno soprogo so našli mrtva vsakega v svojem prostoru na njunem domu v Santa Feju 26. februarja. Policija je uvodoma menila, da je smrt sumljiva, čeprav na telesih ni bilo znamenj nasilja, šerifov urad je zato sprožil preiskavo.

Jarrell je povedala, da je naprej 11. februarja umrla Arakawa, Hackman pa teden dni kasneje 18. februarja, ko je njegov srčni spodbujevalnik zaznal zadnji utrip, navaja CNN.

Šerif Adan Mendoza je na isti novinarski konferenci ddodal, da varnostne kamere trgovin, ki jih je Arakawa obiskala 11. februarja, niso pokazale, da bi bilo z njenim zdravjem kaj narobe, saj naj bi hodila normalno.

Pregled njenega računalnika in drugih komunikacijskih naprav je pokazal, da je zadnjo komunikacijo opravila 11. februarja. “Glede na vse okoliščine lahko pridemo do razumnega sklepa, da je gospa Arakawa umrla prva,” izjavo Jarrell navaja CNN.

To pomeni, da je Hackman potem še teden dni živel v isti hiši z mrtvo ženo. “Ne vem, kakšne so bile njegove normalne dnevne aktivnosti. Bil je v zelo slabem zdravstvenem stanju. Imel je srčno bolezen, ki mislim, da je povzročila smrt. Obdukcija je ugotovila številne operacijske posege na srcu, znamenja srčnih napadov in velike spremembe ledvic zaradi kronično visokega krvnega pritiska,” je dejala Jarrell.

Menila je, da je povsem možno, da Hackman zaradi Alzheimerjeve bolezni niti ni vedel, da je žena umrla. Njegova družina je sicer za televizijo CNN že prej zatrdila, da igralec ni imel Alzheimerjeve bolezni.

Arakawa naj bi umrla za tako imenovanim pljučnim sindromom hantavirusov, to je nevarnih pljučnih virusov, ki prizadenejo dihala, človek pa jih dobi od glodavcev. Ta virus so odkrili pri pokojnici, a ne pri Hackmanu, je povedala Jarrell.

Hackman velja za enega od najuspešnejših igralcev vseh časov. Med drugim je zaigral v filmih Francoska zveza, Bonnie in Clyde ter Veličastni Tenenbaumi.

Hackman je svojo prvo večjo vlogo odigral v drami Lilith leta 1964, kjer je pred kamero stal skupaj z Warrenom Beattyjem. Tri leta kasneje sta zaigrala tudi v filmu Bonnie in Clyde. Hackman je za vlogo Clydovega brata takrat prejel svojo prvo nominacijo za oskarja za najboljšega stranskega igralca.

Ko je za vlogo v filmu Francoska zveza (1971) prejel še oskarja za glavno vlogo, se je njegova filmska kariera začela strmo vzpenjati. Sledili so filmi, kot so Ptičje strašilo (1973), leto kasneje Prisluškovanje ter uspešnici Firma (1993) in Škrlatna plima (1995).

V karieri, ki je trajala štiri desetletja, je poleg dveh oskarjev med drugim prejel še dve bafti in štiri zlate globuse. Že pred desetletji se je umaknil iz Hollywooda in se pri skoraj 75 letih upokojil. V tem času je pisal knjige, kot sta roman o državljanski vojni Escape from Andersonville z letnico 2008 in triler Pursuit (2013). Dejaven je ostal vse do visoke starosti.

Betsy Arakawa je bila njegova druga soproga. Poročila sta se leta 1991, pred tem pa je bil Hackman od leta 1956 do leta 1986 poročen s Faye Maltese, s katero sta imela sina in dve hčerki.